Weekend di padel: c’è la Coppa dei Club

Nel prossimo fine settimana in programma la seconda giornata della fase regionale del campionato a squadre di Msp Italia

Oltre 800 atleti iscritti

La fase regionale del campionato promosso da ‘Movimento sportivo popolare’ porta in campo 28 squadre in rappresentanza di 17 club della regione e un totale di oltre 800 atleti iscritti. La Coppa dei Club, alla settima edizione, è una competizione a squadre che vede fronteggiarsi due club sulla distanza di 4 incontro: 2 di maschile, 1 femminile e 1 misto. A conclusione del campionato, che proseguirà fino ad aprile, in programma le finali, già fissate per il 14 e 15 maggio.

«Dopo un campionato faticoso e tribolato come quello dello scorso anno a causa dell’emergenza sanitaria – commenta il presidente di Msp Italia – sezione Umbria, Gianfranco Mastrangelo – possiamo tornare a disputare in maniera piena, sempre con le dovute precauzioni necessarie, questa competizione che è diventata ben presto un appuntamento fisso. Siamo partiti quando quello del padel in Umbria era un movimento estremamente ridotto, credendo nelle potenzialità di questo sport. Il tempo ci ha dato ragione, guardando al numero elevatissimo di praticanti, ma anche al livello degli atleti, sia donne che uomini, che si confrontano nella Coppa. Una scommessa vinta di cui andiamo orgogliosi».

Queste le gare in programma per sabato 6 e domenica 7 novembre

Girone A

DOM 9:30 Sparta Padel Rossa – Mapepa Sport & Friends 2

SAB 15:00 Buenos Aires – Qua Fagio

SAB 15:00 Collescipoli Sporting Club – City Padel Foligno

SAB 15:00 Thunder Ebbasta – Ternana Padel Red

DOM 16:30 Romita Padel Club Arancio – Pala Padel

DOM 09:30 Massa Martana Mobili Trisciani – Ternana Padel Green

Girone B

SAB 15:00 Mapepa Sport & Friends 1 – Perugia Padel

SAB 15:30 I Vegani – Super Team

SAB 15:00 Clitunno Padel – Thunderstruck

SAB 15:30 Foligno Sport Center Bianca – Pro Padel Perugia

DOM 14:30 Ternana Padel Black – Romita Padel Club Giallo

SAB 15:00 Thunder Love – Massa Martana Palestra Perfect Body

DOM 14:30 Ternana Padel Next Gen – Sparta Padel Verde