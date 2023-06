Terni, al Casagrande-Cesi aperitivo con la polizia Stradale

Nell’ambito del progetto ‘Scuole che promuovono salute’ martedì 30 maggio, nei laboratori dell’istituto tecnico e professionale per i servizi Casagrande-Cesi di Terni, è stato organizzato un aperitivo – ‘Bevi quanto come vuoi’ – con dei commensali ‘speciali’: la comandante della polizia Stradale di Terni Luciana Giorgi e il direttore del dipartimento di emergenza accettazione dell’ospedale Santa Maria di Terni dottor Giorgio Parisi. All’aperitivo hanno partecipato Federico Varazi del mulino Spinaceto, alcuni studenti e i professori Simonetta Bartolocci, Angelo Boccia e Fabrizio Petrucci. Al termine della serata conviviale gli agenti della polizia Stradale hanno effettuato delle simulazioni di alcoltest a campione per spiegare ai ragazzi l’importanza di bere responsabilmente.

Condividi questo articolo su