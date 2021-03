Sventrano il muro e abbattono una colonna per rubare il bancomat

Il copione è sempre lo stesso: con dei tiranti si legano le strutture ATM ad un carro attrezzi rubato poco prima a Magione (stessa modalità del colpo a Cortona, con mezzo rubato a Perugia) e poi lo sradicano dal muro. È successo tre volte negli ultimi 5 giorni: venerdì a Petrignano d’Assisi, due giorni prima a Cortona e nella notte fra venerdì e sabato a Pozzuolo. Ormai non ci sono dubbi: una banda di predoni sta girando l’Umbria puntando i bancomat di località periferiche e poco controllate.

La cronaca

Alle 2.30 della notte fra venerdì e sabato, in piazza del Popolo, a Pozzuolo Umbro, nel territorio comunale di Castiglione del Lago, i pochi residenti hanno sentito un gran boato. Un assalto in piena regola a cui, nel piccolo borgo di origine altomedioevale sito fra il Trasimeno e il confine umbro-toscano, di certo non sono abituati. Non appena la polvere si è diradata le persone che si sono affacciate hanno visto un’immagine incredibile: legato a un carroattrezzi c’era il bancomat del Crediumbria, Banca Di Credito Cooperativo, dove quotidianamente si servono gli abitanti del paesino.

Problemi nella manovra

Solo che, evidentemente, inesperti nella guida di simili mezzi, i ladri (almeno tre, con accento dell’est Europa) non sono riusciti a completare la manovra. Il bancomat non veniva via. A quel punto hanno tentato una manovra alternativa, sfondando il muro con il carro attrezzi, lanciato in gran velocità contro lo stabile. Nella corsa hanno buttato giù pure una colonna. E mano male che i due anziani che vivono al primo piano non erano in casa («sono andati dai figli la notte scorsa», raccontano alcuni residenti), altrimenti sarebbero stati letteralmente buttati giù dal letto. A quel punto, tutti si sono affacciati e i ladri sono stati costretti alla fuga, lasciando sul posto il carroattrezzi e il bancomat, oltre ai pesanti danni allo stabile. Indagano i carabinieri di Città della Pieve, diretti da Andrea Caneschi.

