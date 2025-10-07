di S.F.
Novità in casa Arpa Umbria in termini di personale. C’è la firma sull’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un nuovo dirigente ambientale da assegnare in staff al direttore generale Alfonso Morelli: nomina della vincitrice ad oltre due anni dalla delibera del 22 settembre 2023 che ha dato il via al concorso.
La commissione ha concluso il suo lavoro e ora c’è il semaforo verde relativo alla graduatoria. Che premia una dipendente già attiva da tempo in Arpa Umbria con posizione organizzativa: si tratta della 55enne Roberta Caliò, nominata nuovo dirigente ambientale con il punteggio di 80,916. Appena superiore alla seconda classificata, vale a dire Alessandra Cingolani (78,943). Stipendio tabellare fissato a quota 47.015 euro, come prevede il contratto collettivo nazionale. Firma lo stesso Morelli.
