Arrivano dall’Albania e spacciano cocaina: presi due giovani

Erano arrivati in Italia da pochi giorni dall’Albania, soggiornando presso una struttura ricettiva dell’assisano, ma si sono subito dati ‘da fare’. Le loro azioni però non sono sfuggite alla polizia di Assisi che li ha arrestati: si tratta di due uomini di 33 e 31 anni, ovviamente incensurati.

I due avevano messo in piedi una fiorente attività di spaccio di droga nella zona di Rivotorto di Assisi. Erano soliti muoversi a bordi di un’auto e, dopo l’incontro con un cliente, gli agenti li hanno fermati a Bastia Umbra. Nell’auto c’erano 5 bustine con dentro circa 3 grammi di cocaina, in tutto, e 600 euro in contanti. Immediato l’arresto anche a seguito di accertamenti sul cliente individuato, un 56enne di origini tunisine.