Rimuove pannello e lo lancia in campo: tifoso della Ternana ‘daspato’ per un anno

Ha in primis danneggiato un pannello metallico posizionato per delimitare la tribuna est ‘Mazzone’. Poi lo ha rimosso e, infine, lo ha lanciato all’interno del campo di gioco: protagonista un 52enne di Terni che, a causa di queste azione, si è preso il Daspo dal questore di Ascoli Piceno Vincenzo Massimo Modeo. Il fatto è accaduto in occasione della sfida del 14 agosto in terra marchigiana. Dall’analisi dei filmati – spiega la questura – è stato individuato il tifoso della Ternana quale responsabile. Il suo provvedimento a suo carico varrà per un anno.

Condividi questo articolo su