Astinenza da calcio? Il Perugia chiama gli abbonati al telefono

L’emergenza coronavirus non accenna a rientrare: appare ormai scontato che la data del 3 aprile per la ripresa dei campionati non possa essere rispettata (addirittura il Perugia ha già comunicato che la ripresa degli allenamenti della prima squadra è stata posticipata a sabato 4 aprile) e quasi sicuramente – se e quando si riprenderà – le partite saranno a porte chiuse per qualche tempo. Così. Per stare vicino ai propri tifosi. Il Perugia Calcio si è inventato le telefonate a casa degli abbonati. ha cominciato Vicario, poi il presidente Santopadre, quindi, nella giornata di domenica, è stato pubblicato il video della telefonata di Cosmi. Ve li proponiamo tutti e tre in rapida successione.

Il video della telefonata di Cosmi

Il video caricato sul profilo Twitter

Intanto Goretti sogna ancora la serie A

L’iniziativa delle telefonate è piaciuta tanto anche al direttore dell’area tecnica Ronberto Goretti: «Il presidente Santopadre e in generale Perugia sono molto attenti al sociale, a cominciare dai ragazzi del marketing. La società fa tanto per il sociale anche se questo spesso non traspare sui media».

«Bisogna aspettare, prepararsi, fare poche chiacchiere e attendere gli eventi preparando le varie opzioni. Vale anche per l’aspetto finanziario ed economico, che è fondamentale nel sistema calcio. Ad esempio gli stipendi. Tutto dipende dall’evoluzione del virus. L’obiettivo numero uno è finire la stagione. Nel caso in cui non fosse possibile, non si può mandare all’aria 30 società su 40: sappiamo che il calcio è una delle aziende più importanti del paese». Intanto studiamo – conclude il ds – leggiamo qualche libro».