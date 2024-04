Brutta tegola per la Ternana: Iannarilli si è rotto due costole

Dopo il grave infortunio, la rottura del tendine d’Achille, riportato nei giorni scorsi in allenamento dal difensore Filippo Sgarbi, la Ternana è costretta a fare i conti – in piena corsa salvezza – con un’altra tegola importante. Il portiere Anthony Iannarilli infatti, decisivo anche nel match di sabato pareggiato al ‘Liberati’ contro il Modena, in seguito ad uno scontro di gioco in pieno recupero ha riportato la frattura composta di due costole, la quarta e la quinta. Una brutta notizia per Breda e la squadra, costretta a rinunciare ora ad uno dei suoi elementi più continui e in forma, un titolarissimo.

