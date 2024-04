Ternana: punto fortunoso contro il Modena. Occasione sprecata in una giornata di pareggi

di Gianni Giardinieri

Non va oltre il pareggio la Ternana, chiamata a conquistare i tre punti in un match che aveva il sapore dello spareggio anticipato, contro un Modena che avrebbe invece meritato la vittoria. Fere quasi sempre messe sotto dai canarini di mister Bianco, che hanno creato moltissimo senza riuscire però mai a concretizzare. Colpisce soprattutto l’involuzione fisica della squadra rossoverde, troppo spesso in ritardo sulle seconde palle e pericolosa in poche occasioni, per lo più di carattere estemporaneo. Peccato perché in questo tipo di partite un punto in casa serve a molto poco.

Primo tempo

Scelte coraggiose di mister Breda per la decisiva sfida contro il Modena: esordio dal primo minuto per Boloca, schierato ‘braccetto’ destro (evidentemente il tecnico trevigiano non è rimasto contento della prestazione di Sorensen in quel di Genova), Faticanti prende il posto di Amatucci in regia e Favilli quello di Raimondo come terminale offensivo. Pyyhtia recupera dal problema fisico accusato contro la Samp e parte anch’egli titolare. Il Modena invece si presenta a Terni con uno schieramento piuttosto prudente, con davanti Tremolada e Duca a supporto di Gliozzi. Primi minuti di puro studio, con marcature piuttosto strette da ambo le parti: Luperini su Palumbo, Boloca su Duca e Lucchesi su Tremolada. Al 15′ Tremolada, dopo un rimpallo, conclude in porta ma Lucchesi tampona evitando l’intervento di Iannarilli. Al 22′ prima vera occasione del match ed è per il Modena: a seguito di una punizione dai trenta metri, la palla arriva a Magnino che da metri zero spara in porta ma Iannarilli, di puro istinto, respinge in angolo. Molto probabilmente però Magnino era in fuorigioco ed un eventuale gol sarebbe stato annullato. Ancora pericolosi i ‘canarini’ al 27′, con Tremolada che chiude un triangolo con Gliozzi e manda di pochissimo fuori alla destra del numero uno rossoverde. Ternana in bambola e Modena di nuovo pericoloso al 33′, con Gliozzi che da una decina di metri calcia violentemente in porta, trovando di nuovo una parata miracolosa di Iannarilli. Due minuti dopo Pereiro perde ingenuamente palla in uscita e Palumbo ne approfitta per calciare subito di sinistro. Altra parata dell’estremo difensore rossoverde. Occasionissima Ternana al 37′, con Pyyhtia che si ritrova la palla a trenta centimetri dalla porta ma riesce a calciare sopra la traversa. Anche in questo caso, però, probabile offside.

Secondo tempo

Subito pericoloso il Modena al 47′ che, dopo una serie di passaggi ravvicinati a ridosso dell’area, arriva al tiro con Duca che conclude di poco al lato. Al 68′ è Casasola a salvare la porta rossoverde con una respinta su tiro di Bozanhaj. Al 72′ è la Ternana a riaffacciarsi dalle parti di Seculin, con Raimondo che da calcio d’angolo spizza di testa poco sopra la traversa. Tre minuti dopo doppio, ennesimo, miracolo di Iannarilli, prima su Abiuso e poi su Oukhadda. Al minuto 85′ ci prova Palumbo a fare gol, con un rasoterra velenoso ma piuttosto lento che Iannarilli è ancora pronto a deviare in angolo. In pieno recupero Dalle Mura tira da fuori area ma trova la respinta di Raimondo. Un minuto dopo clamorosa occasione del Modena, con Abiuso che si invola in contropiede e conclude in porta. La palla rotola inesorabile in gol ma Dalle Mura con una mezza rovesciata volante riesce a sventare. Nell’occasione attimi di paura per Iannarilli che subisce un duro colpo al petto da Lucchesi e resta a terra per un paio di minuti.

Tabellino

Ternana (3-5-2): Iannarilli, Boloca, Capuano (Cap), Lucchesi, Casasola, Luperini, Faticanti, Pyyhtia, Carboni, Pereiro, Favilli. All.: Roberto Breda

Modena (3-4-2-1): Seculin, Ponsi, Zaro, Pergreffi, Santoro, Magnino, Palumbo, Cotali, Duca, Tremolada,Gliozzi. All.: Paolo Bianco

Arbitro: Gualtieri di Asti

Assistenti: Zingaretti e Votta

IV Ufficiale: Gangi

Var: Nasca

Avar: Pagnotta

Marcatori:

Ammonizioni:18′ Cotali (M); 31′ Boloca (T); 37′ Carboni (T); 67′ Zaro (M); 83′ Pergreffi (M)

Sostituzioni: 46′ Dalle Mura per Boloca (T); 53′ Distefano e Amatucci per Faticanti e Favilli (T); 56’Abiuso e Di Stefano per Duca e Gliozzi (M); 64′ Raimondo e De Boer per Pereiro e Pyyhtia (T); 65′ Oukhadda e Bozhanaj per Tremolada e Cotali (M); 77′ Riccio per Ponsi (M)