Piediluco, nazionale pararowing in raduno

La nazionale assoluta se ne va a Sabaudia, la selezione tricolore del pararowing riparte dall’Umbria. Sarà Piediluco ad ospitare dal 9 al 19 luglio il primo raduno tricolore valutativo post covid-19: giovedì sono state ufficializzate le convocazioni da parte del direttore tecnico Francesco Cattaneo con la partecipazione di quattordici atleti. Il focus resta anche sulla riqualificazione del centro nazionale di preparazione.

POLO NAUTICO PIEDILUCO, SI PUNTA AD INDIZIONE GARA PER FINE 2020

Chi ci sarà

A seguire il raduno ci sarà il capo allenatore di settore Giovanni Santaniello coadiuvato dai collaboratori Pierangelo Ariberti e Sara Prandini. Spazio a Fabrizio Caselli (SC Firenze), Giuseppe Di Lelio (SC The Core) e Giovanni Enrico Zeni (SC Flora) per la categoria Pr1 maschile, Anila Hoxha (CUS Torino), Laura Morato (SC Armida) per la pr1 femminile; per la pr2 convocazione Gianfilippo Mirabile (SS Murcarolo), Daniele Stefanoni (CC Aniene) e Chiara Nardo (SC Padova). Infine la pr3 con Alessandro Alfonso Brancato (RYCC Savoia), Lorenzo Bernard (SC Armida), Andrea Bozzato (SC Gavirate), Lorena Fuina (SC Rumon), Greta Elizabeth Muti (SC Olona) e Cristina Scazzosi (SC Lago d’Orta).