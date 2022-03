Canottaggio, campo gara Piediluco: mossa della Fic

Polo nautico di Piediluco, mossa della Federazione italiana canottaggio. Novità in vista – non a stretto giro – per il bacino lacustre ternano in seguito al consiglio federale riunitosi sabato mattina a Roma: è la stessa Fic a renderlo noto. Tra le novità c’è anche quella legata al territorio umbro.

Focus sul campo regata

Il presidente Giuseppe Abbagnale ha riunito il consiglio composto dai vicepresidenti Michelangelo Crispi e Antonio Giuntini, più i consiglieri Andrea Vitale, Luciana Reale, Massimiliano D’Ambrosi, Fabrizio Quaglino, Simone Martin, il collegio dei giudici arbitri e il presidente dei revisori dei conti. Tra le varie decisioni la Fic ha deciso di indire una manifestazione di interesse per avviare la progettazione definitiva del campo di gara di Piediluco, più volte al centro dell’attenzione negli ultimi anni in merito all’adeguamento. Con tanto di polemiche e problematiche emerse nel corso del tempo.

Il protocollo d’intesa

In tal senso la Fic ha rinnovato la collaborazione con l’Istituto per il credito sportivo attraverso la sottoscrizione del nuovo protocollo d’intesa di durata triennale: sono previsti «gli strumenti finanziari che concorreranno ad un’ulteriore promozione e sviluppo della pratica sportiva nei vari territori». Piediluco è una delle aree più attenzionate essendo presente il centro federale. Da ricordare che di recente la Fic ha avuto il via libera per 400 mila euro – canoni idrici – proprio per l’adeguamento del campo regata.