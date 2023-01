Clinica a Terni? I luoghi in ballo. Intanto regna la cautela, anche a Perugia e Foligno

di S.F.

«Scusi, ma la fonte qual è?». La cordiale chiamata in redazione arriva da Foligno nel primo pomeriggio di lunedì 2 gennaio e riguarda un dettaglio sulla nuova programmazione della rete ospedaliera regionale e l’offerta dei posti privati, vale a dire la scritta ‘disattivata’ – al 1° gennaio 2022, si parla di convenzionamento – accanto alla struttura Santo Stefano. È solo una curiosità per far capire che ovunque, anche nel Perugino, al momento si resta in ‘allerta’ su ciò che accadrà effettivamente nelle prossime settimane: si attendono certezze che, giocoforza, potranno arrivare dopo l’ok del ministero della Salute ed il nuovo passaggio in giunta. Chiaro che il mirino sia soprattutto sulla novità per il Ternano considerando che mai, per quanto assurdo possa sembrare, era stato fatto un calcolo per l’assegnazione di posti accreditabili. Come noto ci sarebbero già due location pronte per ospitare una clinica in città.

3.280 POSTI LETTO IN UMBRIA, 95 ACCREDITABILI NEL TERNANO

RIEQUILIBRIO E PROGRAMMAZIONE, IL DOCUMENTO INTEGRALE

«CONVENZIONAMENTO DETERMINATO DA REALI FABBISOGNI», LA SPECIFICA

DA NON DIMENTICARE IL TAR

L’attesa

In questa fase nessuno si vuole esporre più di tanto, fatta eccezione – ma per lui non è una novità, vale anche per altre tematiche di rilievo come Universo Pane e Treofan – per il presidente della Ternana Stefano Bandecchi: l’imprenditore livornese nei giorni scorsi ha rilanciato su stadio e clinica dopo la delibera firmata dalla Tesei il 30 dicembre, con focus sul futuro bando che dovranno impostare da palazzo Spada. Nel caso rossoverde l’area individuata è quella tra via XX Settembre e via Prati, ormai al centro dell’attenzione da un quinquennio e oltre. Dall’altro c’è la ‘famosa’ autorizzazione a costruire una casa di cura da 82 posti letto sponda Cidat: è in un’area contigua l’attuale struttura sanitaria che, da quanto risulta, verrebbe realizzata la clinica. Per il resto al momento non sembrano esserci certezze. Il tema è estremamente complesso a livello normativo ed a stretto giro è atteso il giudizio del ministero. Possibile che i 95 posti inseriti nella preadozione del piano diminuiscano? C’è chi lo crede, ma si vedrà.