Comune Terni, Carbone verso lo sviluppo economico

Prima di tutto serve l’approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, poi si vedrà. Fatto sta che salvo sorprese in corso del Popolo è tutto ‘impostato’ per coprire il buco lasciato da Emanuela Barbon nell’estate 2022, al momento gestito da Paolo Grigioni ed Emanuela De Vincenzi – con qualche affanno, vedasi le procedure per le luminarie natalizie e il capodanno in piazza Europa con ‘Le Vibrazioni’ – con tutto ciò che ne comporta a livello di carico lavorativo personale: Claudio Carbone va verso la posizione dirigenziale allo sviluppo economico, settore che conosce bene per via della pluriennale esperienza da posizione organizzativa a Frosinone.

Cambio d’ambito

Il 53enne di Ceprano è già stato a Terni sotto l’attuale amministrazione, ma da dirigente alle attività finanziarie. Poi la decisione di lasciare dopo meno di un anno e l’arrivo in città dell’attuale numero uno di palazzo Pierfelici, Grazia Marcucci. I due – sempre che tutto vada liscio – in avvio di 2023 sono destinati a lavorare insieme nella squadra dirigenziale del Comune, poi magari ci saranno ulteriori novità per scelte personali. Chiaro che a questa situazione si sia arrivati dopo il blocco di Arpam – Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche – nei confronti di Luca Santoni, il vincitore della procedura comunale 2022 proprio per andare a coprire il ruolo dirigenziale in corso del Popolo.