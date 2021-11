Concorso Comune Terni per coordinatori contabili: ok in 2 su 163

di S.F.

Maxi taglio e niente raggiungimento del target prefissato dal bando di concorso, vale a dire l’assunzione di quattro coordinatori contabili – categorie D – a tempo pieno e indeterminato. Sì, perché bene che andrà l’esito positivo ci sarà per due di loro: questo l’esito di una delle procedure ‘rapide’ in atto del Comune di Terni.

Quasi tutti out: ok l’1,23%



Dal documento pubblicato dalla direzione personale/organizzazione di palazzo Spada nel tardo pomeriggio di mercoledì si evince che a passare alla prova orale – si terrà il 3 dicembre al 2° piano della biblioteca comunale con riserva di estensione al giorno successivo – sono solamente due persone, Barbara Brizi e Andrea Giuseppe Stentella. Ciò vuol dire che alla fase decisiva del concorso è passato l’1,23% dei candidati ammessi lo scorso 4 novembre: le istanze di partecipazione erano state 163, tutte con semaforo verde. Da ciò che si apprende in giornata si sarebbe inoltre registrato un problema con la banca dati dei test.

Gli altri concorsi

Sono tredici i posti a tempo indeterminato in ballo con le procedura ‘rapide’ in essere. Le altre riguardano un coordinatore tecnico-geologo (13 istanze), uno specialista in servizi tecnici agronomo forestale (16), un ingegnere civile/edile/strutturista (28) e sei coordinatori assistenti sociali. A presiedere le commissioni esaminatrici sono i vari dirigenti dello specifico settore: in questo caso a farne parte anche Stefano Schirmenti del Comune di Anagni e la dirigente del Comune di Cassino Monica Tallini (supplenti il segretario generale della Provincia di Rieti Giuseppe Basile e la dirigente del Comune di Barletta Caterina Navach). Per quel che concerne gli iter più ‘vecchi’ è in dirittura d’arrivo quello per i 18 istruttori di vigilanza della polizia Locale: la prova scritta si è svolta lo scorso 26 ottobre al teatro A del videocentro.