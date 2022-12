Comune Terni, attivi i nuovi assunti: ci sono anche due under 25

di S.F.

Cinque istruttori di vigilanza per rinforzare la polizia Locale e sette istruttori amministrativi contabili – tutti e dodici di categoria C – da destinare a varie direzioni del Comune. Sono le dodici assunzioni a tempo pieno ed indeterminato dopo la conclusione dei due concorsi e la pubblicazione delle graduatorie delle scorse settimane: la curiosità è più che altro di tipo anagrafico perché sono coinvolti anche due under 25 che, giocoforza, sono diventati i dipendenti comunali a tempo indeterminato più giovani.

Dentro i giovani

Come noto erano tredici i posti a disposizione per gli istruttori di vigilanza. In questa fase ne entrano cinque, per gli altri ci sarà da attendere il 2023 (sempre che accettino): è in corso del Popolo che si è registrato l’ingresso di Lorenzo Fioriti, 23 anni compiuti quest’anno e 5° in graduatoria, allo stato attuale – difficile che qualcuno possa superarlo in tal senso – il più giovane assunto a tempo pieno ed indeterminato. Si svecchia un po’ e ciò non guasta di sicuro. Gli altri in testa alla graduatoria sono Vincenzo Cavallaro, Riccardo Falocco, Michela Fiorucci ed Eleonora Santi. Tra gli istruttori amministrativi contabili risultano esserci un 1993, un 1997 ed un 1998: in questo caso l’under 25 è Matteo Salemi, 6° nella lista del concorso vinto da Roberto Pettorossi. L’ultimo in ordine di tempo ad aver festeggiato – era già attivo a palazzo Pierfelici per aver vinto uno dei concorsi Pnrr – è Michele Passeri, classe 1992, grazie alla rinuncia di uno dei candidati. Da quanto risulta i contratti sono stati firmati martedì.