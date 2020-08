Covid, 12 nuovi casi e tre guarigioni in più

Sono dodici i nuovi casi di Covid-19 in Umbria registrati nelle ultime ore su 2.088 tamponi eseguiti. L’aggiornamento è alle 9.17 di sabato mattina, 29 agosto: le guarigioni in più sono tre, con totale che sale così a quota 1.430. Gli attuali positivi sono 243 (il numero più alto dal 2 maggio), mentre dall’inizio dell’emergenza epidemiologica il numero complessivo è di 1.753. Invariati i decessi (80).

Sono stati registrati nei territori comunali di Terni (+2), Magione (+2), Acquasparta, Avigliano Umbro, Foligno, Narni, Orvieto, Perugia, San Gemini e Todi (tutti 1 caso in più). Le guarigioni riguardano invece il capoluogo regionale (+2) e San Venanzo (1). Per quel che concerne i pazienti ricoverati sono 12 (10 al ‘Santa Maria’ di Terni, nessuno dei quali in terapia intensiva) ed i restanti a Perugia: uno è in rianimazione (+1). I soggetti in isolamento domiciliare sono 1.913 (+170), mentre ne sono usciti in 34.359 (aumento di 242).

