Covid, San Gemini torna ad avere un attuale positivo

Il territorio comunale di San Gemini torna ad avere un nuovo caso di Covid. Lo comunica il sindaco Luciano Clementella: «Il soggetto risulta essere stato in contatto con il caso di positività accertato, nell’ambito lavorativo, in un’azienda operante in un Comune limitrofo. Ho provveduto immediatamente a notificare l’ordinanza di isolamento contumaciale: l’ho sentito al telefono e le sue condizioni di salute sono buone, non ha alcun sintomo. È già in corso anche per questo caso la puntuale ricerca epidemiologica, per ricostruire gli eventuali contatti. La situazione è monitorata dal sottoscritto in stretta collaborazione con i servizi sanitari. Con l’occasione – prosegue – rinnovo l’invito , a tutta la cittadinanza, ad essere scrupolosi e responsabili ed osservare le norme per prevenire ed evitare altri contagi».

