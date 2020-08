Covid, tre casi in una Rsa di Montepulciano: due legati all’Umbria

Ci sono anche due operatrici umbre tra quelle risultate positive alla Residenza sanitaria assistenziale ‘Cocconi-Bernabei’ di Montepulciano, in Toscana. A comunicarlo via Facebook è Adriano Giuliotti, presidente della Misericordia della cittadina: «Sono stati riscontrati tre casi di positività al test per l’accertamento del coronavirus. Le persone si trovano già in isolamento domiciliare e d’intesa con la Asl Toscana Sud-Est, sono state adottate tutte le misure d’accertamento, contenimento e prevenzione necessarie. In particolare, il tampone a cui sono stati sottoposti gli ospiti ha dato esito negativo». Successivamente, in un’intervista a La Nazione, ha aggiunto che «non sanno capire come sia avvenuto il contagio perché sono state a casa conducendo una vita blindata, sia l’addetta di Chiusi (Siena) che le altre sue due colleghe che vivono in Umbria: stanno tutte bene, non hanno sintomi».

Condividi questo articolo su