Covid, 131 nuovi casi e 215 guarigioni. Ricoveri sempre in calo

Sono 131 i nuovi casi di Covid-19 in Umbria registrati nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento è alle ore 10.31 di mercoledì 5 aprile. Il dato è relativo a 8.073 tamponi presi in esame – 3.376 tamponi molecolari (totale 870.527) e 4.697 antigenici (totale 325.485) -, per una percentuale di positivi pari all’1,62% (martedì 4 maggio era stata dello 0,97%). Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 215 (totale 50.776). Si registrano purtroppo altri 3 decessi con Covid-19, relativi ai territori di Deruta, Terni e Tuoro sul Trasimeno, per un totale che sale a 1.364. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 2.727 (-87). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 54.867 positività (+131).

Ricoveri e isolamenti

Alla mattinata di mercoledì le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 170 (-23) di cui 24 (-4) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Perugia 50 ricoveri (-5) di cui 14 (-1) in intensiva; Terni 31 ricoveri (-4) di cui 5 (-1) in intensiva; Spoleto 27 ricoveri (-3) di cui 5 (-1) in intensiva; Città di Castello 27 ricoveri (-4), nessuno (-1) in intensiva; Pantalla 21 ricoveri (-3), nessuno in intensiva; Branca 9 ricoveri (-4), nessuno in intensiva; ospedale da campo Perugia 4 ricoveri (invariato), nessuno in intensiva; Foligno 1 ricovero (invariato), nessuno in intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 3.558 persone (-38).

I nuovi casi

I 131 nuovi casi registrati in Umbria nelle ultime 24 ore sono attributi dalla Regione ai territori comunali di Amelia (6), Assisi (4), Attigliano (1), Bastia Umbra (2), Campello sul Clitunno (1), Castel Ritaldi (4), Castiglione del Lago (5), Citerna (5), Città della Pieve (2), Città di Castello (5), Corciano (2), Ferentillo (1), Foligno (16), fuori regione (5), Gubbio (2), Monte Santa Maria Tiberina (1), Montecastrilli (2), Montefalco (2), Montegabbione (2, torna ‘Covid+’), Monteleone d’Orvieto (1), Narni (2), Orvieto (2), Paciano (1), Perugia (13), Piegaro (1), Spoleto (8), Stroncone (3), Terni (24), Torgiano (1), Trevi (5) e Umbertide (2).

Le guarigioni

Le 215 guarigioni riscontrate in Umbria nelle ultime 24 ore sono attribuite invece ai territori comunali di Alviano (1, torna ‘Covid free’), Amelia (6), Assisi (6), Baschi (1), Bastia Umbra (3), Bettona (2), Bevagna (1), Cannara (3), Castel Viscardo (1), Citerna (2), Città della Pieve (1), Città di Castello (11), Collazzone (3), Corciano (7), Deruta (1), Foligno (2), Fossato di Vico (2), fuori regione (5), Giove (2), Gualdo Cattaneo (1), Gualdo Tadino (6), Guardea (1), Gubbio (25), Magione (1), Marsciano (3), Montecastrilli (1), Montefalco (1), Narni (3), Nocera Umbra (1), Norcia (3), Orvieto (5), Parrano (1), Perugia (33), Porano (3), Preci (1), San Gemini (4), San Giustino (3), Sellano (1), Spoleto (6), Stroncone (2), Terni (26), Todi (3), Torgiano (6), Trevi (6) e Umbertide (9).

I casi attuali

I 2.727 casi attuali di Covid-19 in Umbria, alle ore 10.31 di mercoledì 5 aprile, sono così attribuiti dalla Regione: fuori regione 557, Terni 309, Perugia 294, Foligno 221, Gubbio 148, Città di Castello 131, Spoleto 108, Umbertide 95, Assisi 80, Narni 64, Corciano 58, Bastia Umbra 39, Montefalco 38, Trevi 35, Gualdo Tadino 29, San Giustino 28, Marsciano 27, Orvieto 26, Amelia 23, Magione, Castiglione del Lago e Castel Ritaldi 21, Torgiano e Todi 18, Arrone 16, Tuoro sul Trasimeno 14, Città della Pieve e Cannara 13, Fossato di Vico, Deruta e Citerna 12, Pietralunga 11, Montecchio, Montecastrilli e Bettona 10, Norcia, Gualdo Cattaneo, Giano dell’Umbria e Acquasparta 9, Sellano, Panicale, Montone e Massa Martana 8, Porano e Collazzone 7, Spello, Guardea e Bevagna 6, Stroncone, Scheggino, Piegaro, Passignano sul Trasimeno e Giove 5, Valfabbrica, Preci, Otricoli, Monte Santa Maria Tiberina, Ferentillo, Baschi e Attigliano 4, San Venanzo, Nocera Umbra e Monteleone d’Orvieto 3, Penna in Teverina, Montegabbione, Castel Viscardo, Castel Giorgio e Campello sul Clitunno 2, Valtopina, Sigillo, Scheggia e Pascelupo, San Gemini, Parrano, Paciano, Montefranco, Lugnano in Teverina, Lisciano Niccone, Ficulle, Fabro, Cascia e Allerona 1.

Vaccinazioni

Alle ore 8.30 di mercoledì 5 aprile risultano somministrate 327.179 dosi di vaccino in Umbria (+5.531, erano 321.648 alle 8.30 di martedì), pari all’88,47% delle dosi disponibili (369.825).

Test rapidi, ulteriori fondi

«Ulteriori 800 mila euro sono stati stanziati dalla giunta regionale dell’Umbria per l’effettuazione dei tamponi rapidi per i servizi all’infanzia e le scuole di ogni ordine e grado dell’Umbria». A renderlo noto è l’assessore all’istruzione Paola Agabiti: «Le risorse derivanti dal Fondo sociale europeo che abbiamo destinato a questa importante opera di prevenzione ammontano così a oltre 2 milioni 300 mila euro. L’attività di testing, realizzata grazie alla convenzione fra Regione e farmacie private e comunali ha consentito finora di effettuare quasi 100 mila test antigenici gratuiti e volontari per il mondo della scuola grazie all’impegno di oltre 165 farmacie umbre. Questa campagna di prevenzione, che si aggiunge alle altre misure adottate a livello individuale e sanitario sul nostro territorio, ha visto una adesione altissima di studenti e famiglie. Ciò testimonia l’esplicito desiderio di una maggiore sicurezza, al fine di contenere e arginare questa pandemia che ha inciso profondamente nell’attività didattica, formativa e nelle relazioni sociali di alunni e studenti. Per questo – ha aggiunto – come assessorato continueremo a lavorare perché la scuola sia messa in piena sicurezza e torni a diventare un porto sicuro con una didattica in presenza ed in condizioni di ritrovata normalità. Solo in questo modo potranno essere pienamente ripristinati i diritti fondamentali dell’istruzione e della socialità. Attraverso i test rapidi nelle scuole e nei servizi dell’infanzia abbiamo messo in atto un percorso capace di dare chiare indicazioni per contenere la diffusione dei contagi in ambiente scolastico e garantire la continuità dell’attività scolastica in presenza, attraverso la diagnosi precoce dei casi anche attraverso un’opera di sensibilizzazione che ha coinvolto le stesse famiglie. Regione, Aziende sanitarie, farmacie pubbliche e private e istituti scolastici hanno dunque ottenuto su questo fronte un risultato importante ed apprezzato, offrendo un servizio capillare su tutto il territorio che è stato frutto di un comune lavoro».

Farmacie, approvato l’accordo

«Sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, le farmacie hanno svolto un ruolo importante. Ora, con l’avvio delle vaccinazioni ai cittadini il loro ruolo assumerà una valenza altissima, visto che contribuiranno, attraverso l’immunizzazione, a mettere in sicurezza la comunità umbra». Così si espone l’assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, in merito all’accordo tra la Regione Umbria e le associazioni delle farmacie pubbliche e private convenzionate per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-covid. «La diffusione capillare delle farmacie sul territorio regionale rappresenta un’opportunità per raggiungere i cittadini. L’emergenza sanitaria ha reso indispensabile e urgente la necessità di rafforzare la resilienza, la prossimità e la tempestività di risposta del sistema sanitario prevedendo l’implementazione delle attività assicurate dalla rete territoriale delle farmacie. In emergenza bisogna raccogliere tutte le opportunità e ringraziamo i farmacisti che, insieme ai medici di medicina, si adopereranno per permettere a tutti noi di lasciarci al più presto alle spalle l’emergenza sanitaria». L’accordo diventerà operativo in base all’approvvigionamento e alla disponibilità dei vaccini.