Scuole Umbria: scendono casi, cluster e classi in isolamento

Scendono studenti positivi, cluster e classi in isolamento negli istituti scolastici in Umbria. Lo si evince dall’aggiornamento fornito dalla Regione a martedì 4 maggio.

I dati

Rispetto all’ultimo aggiornamento del 27 aprile gli studenti positivi passano da 71 a 54, con un leggero incremento, però, nelle scuole primarie dove gli alunni positivi passano da 15 a 17. Scendono anche cluster (da 17 a 12), classi in isolamento (da 37 a 32) e casi tra il personale (da 11 a 10); i contatti stretti in isolamento erano 941 e ora sono 673. Per quel che concerne gli alunni ‘in attenzione’ – sottoposti a sorveglianza sanitaria e tampone antigenico senza quarantena – l’incremento sfiora i 300 soggetti (da 1.080 a 1.383).