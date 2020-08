Covid, 20 nuovi casi ma anche 10 guarigioni

Sono 20 i nuovi positivi al Covid-19 in Umbria registrati nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento è alle ore 12.31 di giovedì 27 agosto. Il nunmero degli attuali positivi – anche in ragione delle 10 guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale (totale 1.412) – sale così a 227 (+10). Decessi sempre fermi ad 80. Dall’inizio dell’emergenza in Umbria sono stati riscontrati 1.719 casi di Covid-19 (numero che comprende guarigioni e decessi).

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

I nuovi casi e le guarigioni

I nuovi 20 casi riguardano i territori comunali di Bastia Umbra (2), Bevagna (1, era Covid free), Castiglione del Lago (2), Città di Castello (1), Corciano (1), fuori regione (5), Norcia (2), Panicale (1), Perugia (2), Terni (1), Todi (1), Umbertide (1). Le guarigioni riguardano invece Assisi (6), Bastia Umbra (1) e Passignano sul Trasimeno (3).

TRASPORTO SCOLASTICO, REGISTRAZIONI A TERNI

Gli attuali positivi

Rispetto ai territori, gli attuali positivi sono così dislocati: Terni 43 (+1), Perugia 41 (+2), fuori regione 22, Assisi 13 (-6), Narni 11 (=), Bastia Umbra 11 (+1), Foligno 10 (=), Stroncone 8 (=), Umbertide 7 (+1), Panicale 7 (+1), Todi 6 (+1), Deruta 6 (=), Corciano 4 (+1), Castiglione del Lago 4 (+2), Bettona 4 (=), Acquasparta 4 (=), Norcia 3 (+2), Collazzone 3 (=), Città di Castello 3 (+1), San Venanzo 2 (=), Gubbio 2 (=), Bevagna 1 (+1), Trevi 1, Spoleto 1, Orvieto 1, Nocera Umbra 1, Montefalco 1, Montecastrilli 1, Marsciano 1, Giano dell’Umbria 1, Fratta Todina 1, Ferentillo 1, Città della Pieve 1, Avigliano Umbro 1, Amelia 1, quest’ultimi tutti invariati.

«L’EMERGENZA NON È FINITA, SERVE SENSO CIVICO»

Tamponi, isolamenti e ricoveri

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.466 tamponi (totale 147.895). In isolamento ci sono 1.775 persone (+297). Dalla misura sono sin qui uscite 33.893 persone. Circa i ricoveri, il totale è di 13 (+1): 10 di questi al ‘Santa Maria’ di Terni (invariato, nessuno in intensiva), 3 invece all’ospedale di Perugia (+1) di cui 1 in rianimazione.

BARISTA POSITIVA A GUBBIO, PARLA IL TITOLARE

Umbertide

Giovedì mattina il sindaco di Umbertide, Luca Carizia, ha reso nota una nuova positività: «Il soggetto, di ritorno da una località turistica del territorio nazionale, si trova in isolamento domiciliare. Al momento attuale sono sette le persone positive nel territorio comunale di nostra competenza, di cui tre non residenti nel comune di Umbertide. Tutti loro sono in isolamento domiciliare».

COVID HOTEL, USL UMBRIA 2 AVVIA INDAGINE DI MERCATO

Città di Castello

«Le novità di oggi sono due: abbiamo una guarigione, quella della signora rumena che era positiva al Covid-19 da alcuni giorni e che è risultata finalmente negativa al tampone, una cosa di cui siamo molto soddisfatti, mentre dobbiamo comunicare che un giovane, residente nella zona sud del territorio comunale, è risultato positivo stamattina». L’aggiornamento, diffuso giovedì, è del sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta: «Si registrano al momento due persone positive, un numero stabile. È chiaro che ci sono alcuni segnali di recrudescenza del Covid-19, quindi dovremo continuare a seguire con attenzione l’evoluzione e gli sviluppi dell’epidemia, tenendo conto che pur avendo oggi connotati apparentemente diversi, con una minore capacità di trasmissione, il virus non è debellato, ma continua a circolare. Stanno proseguendo i tamponi da parte dell’Usl Umbria 1 nell’area del Centro di salute di via Vasari – prosegue Bacchetta – per monitorare in maniera ancora più attenta la situazione, soprattutto sul versante dei ritorni dalle vacanze che in altre realtà hanno creato una situazione piuttosto complessa, se è vero che il totale dei positivi in Umbria, secondo gli ultimi dati, è di 217 persone. Una quota regionale piuttosto impegnativa che deve invitare alla prudenza. Anche se a Città di Castello in questo momento i postivi sono solo due, dobbiamo continuare a tenere alta la guardia per evitare che il contagio possa ripartire con la virulenza e la cattiveria che ha avuto nella corsa primavera».