Covid, ci sono cinque nuovi casi a Terni

Sono nel territorio comunale di Terni e Passignano sul Trasimeno i sei nuovi casi di covid-19 registrati in Umbria nell’ultimo giorno. Lo certifica la dashboard della Regione Umbria aggiornata alle 11.02 di venerdì mattina: gli attuali positivi salgono così a 38 rispetto ai 34 di giovedì.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

I cinque in più a Terni



Sono 13 gli attuali positivi, con le guarigioni ferme a 121; per quel che concerne Passignano i casi passano da 6 a 7. Seguono Perugia (4), Trevi, Spoleto, Castel Ritaldi (2), Stroncone, Ficulle, Città di Castello ed Amelia (1). I restanti fanno riferimento a persone di fuori regione (4). Le persone guarite rispetto al precedente aggiornamento sono 2 e coinvolgono Corciano, ora tornato covid-free.

27ENNE RIENTRA DA VACANZA A MALTA: POSITIVO

Gli amici del 27enne di Stroncone



In merito alla situazione ternana l’Usl Umbria 2 comunica che in seguito ai recenti contagi, l’approfondita indagine epidemiologica condotta dal servizio di igiene e sanità pubblica e i successivi tamponi rinofaringei eseguiti dai sanitari del distretto di Terni, hanno permesso di individuare cinque nuove positività tra i soggetti entrati a contatto con il ragazzo di Stroncone e con la donna albanese ricoverata all’ospedale di Terni. «Si tratta dei due amici, entrambi di 27 anni e residenti a Terni, rientrati dall’estero dopo una breve vacanza insieme al ragazzo di Stroncone, risultato positivo nei giorni scorsi. I due ragazzi ternani non presentano sintomi e si trovano in isolamento domiciliare monitorati dai servizi territoriali della Usl Umbria 2 e dai medici di medicina generale».

POSITIVA DONNA ALBANESE DI RIENTRO DAL PAESE D’ORIGINE

I familiari della donna albanese

A ciò si aggiungono i restanti tre casi. Sono tre familiari della donna albanese di 53 anni rientrata in città dopo un breve soggiorno nel suo paese di origine: il marito di 55 anni e due figli di 14 e 22 anni. Si trovano tutti in isolamento domiciliare e non presentano sintomi. «L’azienda Usl Umbria 2 coglie l’occasione per invitare la popolazione a rispettare scrupolosamente le misure anticontagio: indossare la mascherina, lavarsi spesso le mani, rispettare il distanziamento sociale».