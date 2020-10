Covid e scuole, Terni registra un altro caso

Continua quello che abbiamo definito lo ‘stillicidio’ di casi di Covid-19, per lo più asintomatici, all’interno delle scuole di Terni: fenomeno che va di pari passo con l’aumento dei contagi su scala mondiale e che ovviamente riguarda gli istituti di ogni ordine e grado. Pochi quelli che ancora non hanno dovuto attivare le procedure previste in caso di positività fra personale e alunni.

Fra gli ultimi casi riscontrati in città, quello della scuola dell’infanzia ‘Brecciaiolo’ (direzione didattica Giovanni XXIII) dove domenica è scattata la sanificazione a seguito della positività riscontrata in una delle sezioni del plesso. Conseguentemente è partita anche la quarantena anche per tutti i contatti stretti individuati dall’indagine epidemiologica, come comunicato dal dirigente scolastico, con termine del provvedimento che verrà sancito dal Dipartimento di prevenzione della Usl Umbria 2. Chi non rientra fra i contatti della persona positiva – docenti e alunni -, proseguirà normalmente le proprie attività.

