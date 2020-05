Covid, Figc: avanti serie A, B e C. Stop D

Nessuna sorpresa. La proposta avanzata dalla Lega Pro di bloccare il campionato è respinta, serie A e B proseguono. Stop definitivo invece per la serie D, come ipotizzato nelle ultime settimane: la riunione di mercoledì – come riporta Sky – del consiglio federale è terminata dopo oltre tre ore: Perugia, Ternana e Gubbio procedono verso la ripartenza, con modalità ancora da definire. Solo playoff o anche regular season da completare? Da vedere in un secondo momento. Di certo il nuovo protocollo – rivisto dopo lo scambio tra govero e Figc – favorisce la ripresa dell’attività. Atteso nel pomeriggio ll comunicato della Federazione. Le competizioni dovranno essere portate a termine entro il 20 agosto, mentre la nuova scatterà dal 1° settembre.

