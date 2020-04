Covid, calcio e Ternana La speranza di Pesca

Non si allena, non deve occuparsi di conti né tantomeno di dirigere la squadra. Tuttavia svolge un ruolo fondamentale nella settimana di lavoro della Ternana e, insieme a Paolo Farroni, è colui che trascorre più ore al ‘Liberati’. Da oltre due decenni: è il magazziniere delle Fere Alberto Pesca, impegnato in prima linea per la gestione logistica di tutto ciò che ruota intorno alle gare ufficiali e alle sedute di Mammarella e compagni. Il ‘suo’ stadio non lo vede da oltre un mese e di certo è tra coloro che più sente la mancanza delle dinamiche a tinte rossoverdi: il lockdown lo sta vivendo a San Gemini, sperando che possa tornare ben presto a varcare il cancello dell’impianto cittadino. Intanto dirigenza e squadra continuano a consegnare pacchi alimentari ai cittadini più bisognosi.

«La sto vivendo male»

Se c’è qualcuno che può dire di conoscere davvero bene il ‘Liberati’ è Pesca. I calciatori arrivano allo stadio, si cambiano, allenamento, un po’ di palestra e poi di corsa a casa. Quattro o cinque ore al massimo. Per lui è diverso: «La sto vivendo male male. Ero abituato – spiega dalla sua abitazione – ad andarci dalle 8 fino alle 19, meno di undici-dodici ore non ci stavo. Ora mi ritrovo a casa e dopo un po’ non ce la fai più. Mi manca troppo fare il mio lavoro. Ci pranzavo anche e non vedo l’ora di ricominciare, speriamo che si possa riprendere».

LE LINEE GUIDA PER LA RIPRESA: TEST, SCREENING E RITIRI CHIUSI

Il protocollo e le difficoltà

La commissione medico-scientifica della Figc ha predisposto le linee guida per l’eventuale – più fattibile per la massima serie, meno per B e soprattutto C – ripartenza: screening, tamponi e ritiri chiusi. «Il protocollo? Quello è un problema – l’opinione di Pesca – per tutti, anche per noi che non potremmo rientrare a casa. Però se si deve fare si prosegue, altrimenti pazienza. Mi auguro che si ritorni un po’ alla normalità altrimenti è un casotto. Specie per le piccole società del sud Italia la questione è difficoltosa. A me pagano – aggiunge in merito ai magazzinieri – anche maggio e giugno pur non lavorando, ma so di altre realtà dove non vengono retribuiti: molti hanno fatto la domanda per avere i 600 euro. Fortunatamente a Terni questo problema non c’è».

LE PRIME CONSEGNE

Le chiamate

In piena emergenza covid-19 ha compiuto la scorsa settimana 67 anni, un terzo dei quali dedicati alla squadra della sua città in qualità di magazziniere: «Allo stadio non vado dall’inizio dell’emergenza, ci hanno mandato tutti a casa e stop. Da quel momento sono uscito – specifica – una volta per acquistare le sigarette in tabaccheria, fortunatamente ho un piccolo giardinetto dove esco con il cagnolino. I contatti con i giocatori e lo staff non mancano, ogni tanto mi chiamano perché comunque c’è un legame personale. Il loro umore? Anche loro non la stanno vivendo molto bene».

Si aiuta ancora

Giovedì il vicepresidente Paolo Tagliavento, il direttore sportivo Luca Leone, il tecnico Fabio Gallo e un nutrito gruppo di giocatori – Suagher, Palumbo, Paghera, Defendi, Mammarella, Vantaggiato, Proietti, Diakité e Marilungo – hanno ripreso la consegna dei pacchi alimentari alle famiglie più bisognose. Con loro anche la Protezione civile, gli alpini e la Ternana Marathon Club.