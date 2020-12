Covid, l’Umbria ‘gialla’ dopo quasi un mese

Un passaggio atteso e auspicato da tanti cittadini umbri. Ora, dopo giorni di discussioni e controllo dei dati, c’è il cambio della fascia di rischio: l’Umbria, da quasi un mese in zona arancione, ritorna gialla a causa del miglioramento della situazione epidemiologica per il Covid-19. La novità più rilevante è la possibilità di potersi muovere al di fuori dei confini comunali. La firma dell’ordinanza del ministro Roberto Speranza è arrivata nella prima serata venerdì.

Respiro per i ristoranti

Un altro cambiamento – dalla giornata di domenica – rispetto a ciò che è accaduto nelle ultime settimane riguarda bar e ristoranti che, in fascia arancione, erano chiusi sette giorni su sette con asporto consentito fino alle 22. Ora invece – per chi vorrà – potranno aprire fino alle 18. Nessuna restrizione per le consegne a domicilio.