Parchi a Terni, nuova rimodulazione orari: c’è l’estensione

Una nuova rimodulazione degli orari di apertura e chiusura dei parchi pubblici e dei giardini comunali della città in seguito all’evolversi della situazione epidemiologica. Lo stabilisce una nuova ordinanza firmata dal sindaco di Terni Leonardo Latini.

OTTOBRE 2020, L’ORDINANZA PER LE CHIUSURE ANTICIPATE DEI PARCHI

Le aree coinvolte: aperture

Il mirino – lo stesso valeva per le precedenti ordinanze – è su La Passeggiata (apertura ora fissata alle 5.05), parco Ciaurro (5.10), l’ex foresteria (5.15), parco Loi in viale Trento (5.20), Le Grazie (5.30), area di via Mola di Bernardo (5.50) e via delle Palme (6). Il responsabile del procedimento, come di consueto, è il funzionario tecnico Federico Nannurelli.

LUGLIO 2020, PARCHI E ATTI VANDALICI: SI CAMBIA

Le chiusure

Per la Passeggiata chiusura alle 23, quindi parco Ciaurro (22.45), ex foresteria (22.35), parco Loi (22.20), Le Grazie (21.50), via Mola di Bernardo (21.30) e via delle Palme (21). Già da mesi ad occuparsi dell’attività è il personale specializzato della Sogest Italia srl: chi non rispetterà le disposizioni sarà multato per 100 euro come previsto dal regolamento di polizia urbana.