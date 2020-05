Covid, ‘solo’ 19 ricoveri Attuali positivi sono 76

Sono due i nuovi casi di Covid-19 registrati sul territorio umbro nelle ultime 24 ore, fra le ore 8 di mercoledì 20 e di giovedì 21 maggio. Il totale dall’inizio dell’emergenza epidemiologica sale così a 1.429 – numero che comprende guarigioni e decessi -, mentre gli attuali positivi scendono a 76 grazie alle sette guarigioni nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati sono stati 1.253, per un complessivo di 60.455. Invariato il numero dei deceduti (74).

I ricoveri

Le guarigioni in totale sono 1.279 (+7), mentre il numero dei clinicamente guariti resta fermo a 15. Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 19 (-8); di questi 2 (nessun cambiamento) sono in terapia intensiva; le persone in isolamento domiciliare sono 499 (-13). Alle ore 8 di giovedì mattina risultano 21.242 (+354) persone uscite dall’isolamento.

Donazioni per l’ospedale di Foligno

Importante donazione per il ‘San Giovanni Battista’ di Foligno di strumenti diagnostici e dispositivi di protezione individuale. ll dottor Dromo Faffa, commercialista e revisore contabile, presidente della società Methodos Consulting, ha consegnato nei giorni scorsi apparecchiature sanitarie di grande utilità per analisi di laboratorio quali un termoblocco a secco, provette e una centrifuga con rotore per un valore di circa 3 mila euro; donati anche dispositivi di protezione individuali: mille mascherine FFP2 per i medici di medicina generale, per il servizio di senologia e altri reparti dell’ospedale di Foligno, presidi fondamentali per garantire la sicurezza degli operatori. «Il commissario straordinario Massimo De Fino, insieme alla direzione strategia dell’azienda Usl Umbria 2 e al direttore sanitario dell’ospedale di Foligno, Luca Sapori, rivolgono un particolare ringraziamento al dottor Faffa per questo importante gesto di solidarietà, vicinanza e impegno civile». L’Associazione Persefone onlus ha invece donato alla struttura complessa di terapia intensiva dell’ospedale di Foligno un defibrillatore, strumento essenziale per la gestione dell’emergenza cardiovascolare e per l’allestimento dei posti aggiuntivi nel reparto. La direzione aziendale ed ospedaliera insieme allo staff della terapia intensiva della dottoressa Liana Lentischio porgono un sentito ringraziamento all’associazione di volontariato per la sensibilità dimostrata con questa utile testimonianza.

