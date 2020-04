Covid Umbria, 4 nuovi casi ma -25% intensive

Alle ore 8 di martedì 21 aprile, e dall’inizio dell’emergenza Covid-19, in Umbria sono state riscontrate 1.353 positività al virus: 4 in più rispetto all’aggiornamento di domenica mattina. Tornano a crescere i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore: 1.116 per un totale di 25.546.

Altri 23 positivi attuali in meno

Scendono ancora le persone attualmente positive in Umbria, 568 alle ore 8 di martedì, con una diminuzione di 23 unità rispetto a lunedì mattina. I guariti ‘ufficiali’ sono 725 (+25) mentre risultano 161 clinicamente guariti (-6). I deceduti sono 60.

Ricoveri, un calo più deciso

Le persone attualmente ricoverate sono 129, 13 in meno rispetto alle ore 8 di lunedì pari ad un calo di poco superiore al 9% in un solo giorno. Di queste, 22 (-7) sono in terapia intensiva: altra importante diminuzione pari a circa il 24%. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.317 (-58 rispetto a lunedì mattina). Sempre alle ore 8 di martedì 21 aprile risultano uscite dall’isolamento 12.536 persone (+743).

Cna: «Già persi 2,8 miliardi di fatturato delle imprese»

Ammonta a quasi tre miliardi la perdita subita finora dalle imprese umbre soggette a sospensione: la stima – l’indagine è stata commissionata da Cna al centro studio Sintesi – parla di una rinuncia all’8% del fatturato annuo, con punte dell’11% per il settore costruzioni. «Ad oggi le imprese sospese nella regione sono oltre 39.000: i settori più colpiti sono rappresentati da alberghi, ristoranti, commercio, servizi alla persona, imprese di costruzioni e imprese manifatturiere. Gli unici settori non interessati dalla sospensione sono l’agricoltura, l’agroalimentare ed i trasporti», sottolinea il direttore Cna Umbria, Roberto Giannangeli. «Il settore manifatturiero, che svolge un ruolo determinate anche in relazione all’incidenza che ha sulle esportazioni umbre, fattura complessivamente 11,5 miliardi all’anno, di cui il 60% è attribuibile alle attività oggi sospese. Nel 2019, infatti, l’export umbro ha totalizzato 4,2 miliardi di euro, di cui il 95% attribuibile al comparto manifatturiero (circa 4 miliardi di euro), che oggi per oltre il 50% è soggetto a sospensione. Perciò il sistema moda, la costruzione di mezzi di trasporto – compresa la componentistica – e la metallurgia sono i settori più a rischio se non ritornano a produrre in breve tempo. È del tutto evidente che alla loro tenuta è legata anche la tenuta dell’Umbria».

