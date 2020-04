Covid Umbria, casi attuali sotto quota 600

Alle ore 8 di lunedì 20 aprile, e dall’inizio dell’emergenza Covid-19, in Umbria sono state riscontrate 1.349 positività al virus: una in più rispetto all’aggiornamento di domenica mattina. Il nuovo paziente positivo proviene da fuori regione ed è ricoverato in Umbria. Relativamente pochi (391) i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, per un totale di 25.546.

Casi attuali ancora in calo

Scendono ancora le persone attualmente positive in Umbria, 591 alle ore 8 di lunedì, con una diminuzione di 54 unità rispetto a domenica mattina. I guariti ‘ufficiali’ sono 700 (+55) mentre risultano 167 clinicamente guariti (-42). I deceduti sono al momento sempre 58.

Ricoveri e isolamenti

Le persone attualmente ricoverate sono 142, 4 in più rispetto alle ore 8 di domenica. Di queste, 29 (-1) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.375 (-96 rispetto a domenica mattina). Sempre alle ore 8 di lunedì 20 aprile risultano uscite dall’isolamento 11.793 persone (+176).

«Non possiamo permetterci di pensare che l’emergenza sanitaria sia alle spalle, le forzature delle aziende che vanno in questa direzione sono da respingere. È chiaro al tempo stesso che accanto all’emergenza sanitaria è già scoppiata quella sociale, le pratiche che stiamo gestendo nei nostri uffici lo dimostrano». Ad affermarlo è Claudio Cipolla, segretario generala della Cgil di Terni che spiega come la crisi coronavirus, che si è sovrapposta a una situazione già critica nella provincia di Terni, stia «modificando profondamente il modello economico, produttivo e sociale del nostro territorio. Ad oggi – afferma Cipolla – le lavoratrici e i lavoratori della provincia di Terni che sono stati coinvolti da ammortizzatori sociali e per i quali sono arrivate domande di accesso agli strumenti da parte delle aziende, sfiorano le 16 mila unità. E questo – continua il segretario Cgil – senza tenere conto di quelle aziende che non sono passate dai canali ufficiali della gestione sindacale». Accanto a questo enorme pezzo di mondo del lavoro, ci sono poi molte altre situazioni di sofferenza, ad esempio nel lavoro autonomo. «In Cgil abbiamo già gestito circa 300 pratiche di richiesta del bonus di 600 euro per professionisti e partite Iva, ma ci sono anche molte situazioni di difficoltà nell’artigianato e nel commercio individuale, per non parlare delle fasce più estreme di povertà». Di fronte a questo quadro inedito di difficoltà, secondo la Cgil è necessario affrontare in maniera seria ed equilibrata qualsiasi discussione sulla cosiddetta ‘fase due’: Serve il coinvolgimento di tutti – afferma ancora Cipolla – senza scelte frettolose che rischierebbero di vanificare gli sforzi fatti fino ad oggi e, soprattutto, avendo come obiettivo primario la tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini». Dunque, secondo il segretario della Camera del Lavoro di Terni, non basta «ringraziare i tanti lavoratori dei settori essenziali, spesso invisibili e dimenticati in questi anni, per lo sforzo ed i sacrifici che hanno fatto e che continuano a fare», ma vanno riconosciuti appieno i loro diritti, «attraverso l’applicazione dei contratti nazionali e della contrattazione territoriale ed aziendale. «Infine – continua Cipolla – questa crisi senza precedenti ha evidenziato l’esigenza di ripensare l’approccio della nostra società verso le persone anziane. Servono nuovi servizi, nuovi spazi e maggiori attenzioni per ricostruire una nuova e diversa socialità e migliorare le condizioni e la qualità della vita di centinaia di migliaia di persone anche nella nostra regione. Da parte nostra – conclude il segretario Cgil – siamo stati e restiamo pienamente operativi per tutelare al massimo tutte le persone che ne hanno bisogno».

Sono ventuno le giovani sarte che si sono attivate (di Amelia, Collicello, Frattuccia e Sambucetole, più le suore di S. Magno) per realizzare circa 2 mila mascherine: la metà sono già pronte. «Questo straordinario lavoro – le parole dell’assessore Avio Proietti Scorsoni – è naturalmente supportato da generosi donatori di stoffe, elastici, etichette e tessuto non tessuto». La distribuzione è già scattata lo scorso weekend nelle frazioni di Porchiano, Macchie, Montecampano e Foce; si proseguirà con Fornole, Sambucetole e Collicello, quindi il capoluogo. Coinvolte anche la proloco, le contrade del Palio dei Colombi e varie associazioni cittadine. «stante l’elevato numero di famiglie, esattamente 5.382 – chiude Proietti Scorsoni – in questa prima fase sarà consegnata una mascherina per ogni nucleo. Sarà poi nostra cura, qualora venissimo in possesso di ulteriori dispositivi, di proseguire la distribuzione, nell’auspicio che nel frattempo si possa normalizzare la reperibilità dei dispositivi sul mercato».

A presentare un’interrogazione sul tema è il consigliere comunale di Senso Civico, Alessandro Gentiletti, sulla base di alcuni input ricevuti dai cittadini: «Segnalano in particolare che le vie del paese appaiono trascurate e sempre più sporche. Anche il sistema fognario apparirebbe sovraccarico e talvolta cattivi odori e miasmi proverrebbero dallo stesso. Molti piccioni girerebbero indisturbati per il paese producendo immondizia. Le mura sarebbero piene di piante che non sono state tagliate da molto e che starebbero provocando disagi». Guai anche per sosta selvaggia e controllo nelle aree vicine al vecchio impianto sportivo: «I volontari che solitamente svolgevano lavori di pulizia, infatti, non possono uscire per ovvi motivi e quindi anche la piccola manutenzione che veniva fatta dai paesani a loro spese e con il loro tempo, è ferma». La richiesta è di sapere «quali interventi ha posto fin qui in essere l’amministrazione e quali interventi urgenti intende porre in essere, per risolvere le problematiche sopra descritte e attuare i poteri di controllo e vigilanza che le sono propri».

