Covid Umbria, meno di 100 gli attuali positivi

Due nuove positività al Covid-19 nelle ultime 24 ore: questo il bilancio fornito dalla Regione Umbria alle ore 8 di domenica 17 maggio, relativo a 786 tamponi effettuati (55.956 in totale). In tutto le persone risultate positive in Umbria dall’inizio dell’emergenza sono 1.424, numero che comprende anche guarigioni e decessi.

Attuali positivi sotto le cento unità

Scendono ancora gli attuali positivi in ragione delle 9 guarigioni riscontrate fra sabato e domenica mattina. Attualmente i casi di Covid in Umbria sono 94 con una diminuzione ulteriore di 7 unità. Stabili da tre giorni – fermi a 73 – i decessi legati all’epidemia.

Ricoveri fermi

Ancora inviariati i ricoveri di persone positive negli ospedali umbri: 27 in tutto, 2 dei quali in terapia intensiva. Sempre alle 8 di domenica 17 maggio sono 606 le persone in isolamento domiciliare (-26) mentre quelle uscite dalla ‘misura’ sono in tutto 20.032 (+128).

