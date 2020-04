Covid Umbria, meno di 400 i casi attuali

Alle ore 8 di sabato 25 aprile, dall’inizio dell’emergenza coronavirus in Umbria, sono 1.366 (+3 rispetto all’aggiornamento di venerdì mattina) le persone risultate positive al tampone. Numero che comprende anche i guariti ‘ufficiali’ e i deceduti. Le persone attualmente positive al Covid-19 sono 398 con un calo di 36 unità rispetto al precedente aggiornamento. I guariti ‘ufficiali’ salgono a 905 (+38), i clinicamente guariti sono 101 (-11) mentre i decessi legati all’epidemia in Umbria sono 63 (+1).

Ricoveri, isolamenti e tamponi

Stabile il numero dei ricoverati: 113 come venerdì mattina, 18 dei quali (-1) sono in terapia intensiva. Alle ore 8 di sabato le persone in isolamento domiciliare sono 1.081 (-75), mentre risultano 13.958 (+213) quelle uscite dall’isolamento. Si mantiene relativamente alto il numero dei tamponi effettuati: 1.415 nelle ultime 24 ore, per un totale di 31.939.

Da Terni donazioni per il ‘Santa Maria’ e Pantalla

Dall’iniziativa di un ingegnere, Nazareno Claudiani, è nata una raccolta fondi che ha permesso di raccogliere 490 euro per l’ospedale di Pantalla e 916 per il ‘Santa Maria’ di Terni: saranno utilizzati per l’acquisto di dispositivi di protezione per il personale sanitario. L’Ordine degli ingegneri di Terni ha invece donato 1.000 euro al nosocomio ternano come contributo per l’acquisto di un ecografo per il pronto soccorso.

