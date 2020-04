Covid Umbria, 1 nuovo caso su 1.513 tamponi

Alle ore 8 di venerdì 24 aprile, dall’inizio dell’emergenza Covid-19, in Umbria sono risultate positive complessivamente 1.363 persone al coronavirus (numero che comprende anche guariti ufficiali e decessi): l’incremento rispetto alle 24 ore precedenti è stato di una unità. I guariti ‘ufficiali’ sono 867 (55 in più rispetto all’aggiornamento di giovedì mattina) mentre i decessi totali dall’inizio dell’emergenza sono 62. In ragione di tali dati, cala ancora il numero degli attuali positivi sul territorio regionale: 434 ovvero 55 in meno rispetto al precedente aggiornamento. I clinicamente guariti sono 112 (-22).

Calo di ricoveri e record di tamponi

Le persone attualmente ricoverate negli ospedali sono 113 (-6 rispetto a giovedì mattima), 19 delle quali (invariato) in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 1.156 persone (-87) e sempre alla stessa data risultano 13.745 umbri (+331) usciti dall’isolamento. Record di tamponi nella giornata di giovedì con ben 1.513 test eseguiti per un totale di 30.524.

Giovedì si è svolta una riunione Conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza convocata dal prefetto di Perugia, Claudio Sgaraglia: al centro dell’attenzione il pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa nell’economia legale e nel tessuto sociale della regione. Coinvolti i vertici provinciali delle forze di polizia dei due capoluoghi, prefetto di Terni – Emilio Dario Sensi – compreso; è stato messo in evidenza «come l’attuale contesto appaia estremamente delicato sotto il profilo economico e del disagio sociale. Vi possono, dunque, essere possibilità di inserimento della criminalità organizzata nella fase di riavvio delle attività, tenuto conto dei nuovi flussi di finanziamento nazionale ed internazionale che interverranno nell’economia. Occorre, pertanto, un’attenta e corale attività di intelligence territoriale con particolare riferimento alle dinamiche societarie, per il tempestivo rilevamento di eventuali anomalie, soprattutto, nell’ambito dei comparti più esposti: filiera agro-alimentare, settori turistico-alberghiero e ristorazione». È stato concordato di rafforzare maggiormente le attività di vigilanza e controllo a presidio della legalità negli appalti, soprattutto, quelli concernenti la ricostruzione nelle zone terremotate, anche con riferimento al sempre più accurato svolgimento delle verifiche antimafia nei confronti delle imprese locali, richiedenti l’iscrizione. «Infine è stata sottolineata l’importanza fondamentale della collaborazione interistituzionale con le amministrazioni locali per assicurare tempestiva attuazione delle misure di sostegno a famiglie e soggetti deboli e di intercettare, attraverso l’ausilio dei servizi sociali, ogni condizione di disagio che potrebbe determinare la recrudescenza, fra l’altro, del fenomeno dell’usura».

Ad Avigliano Umbro nasce CO/SO – Centro Commerciale Social, ovvero un sistema di e-commerce collettivo territoriale basato sull’uso dei social network che porta i negozi di zona in un moderno marketplace online. «Obiettivo finale – spiegano gli organizzatori – è quello di dare uno strumento utile comune, ma capace di lasciare totale autonomia al singolo venditore. Un aprirsi al commercio elettronico in chiave sociale, con modalità semplici ed economiche, facendo squadra in un momento di difficoltà per tutti. Portiamo avanti un’iniziativa sperimentale e di valore sociale in questo delicato momento per i commercianti così come per i cittadini, e quindi la partecipazione a questa iniziativa è ad oggi gratuita per tutti i commercianti di Avigliano Umbro che intenderanno aderire e per tutto il periodo di emergenza che stiamo affrontando e non avrà mai vincoli. I relativi costi di gestione sono a nostro carico. Così come l’assistenza necessaria. Inoltre – proseguono gli ideatori dell’iniziativa – abbiamo avviato ed integrato a servizio del progetto e dei commercianti aderenti un apposito servizio settimanale di ritiro e consegna a domicilio dei prodotti in vendita. Sono palesi a tutti le difficoltà e le conseguenze che questo momento economico avrà su tutti noi ed una strada importante può essere quella di darci una mano gli uni con gli altri, facendo squadra nell’interesse di tutti. Per ogni info rimandiamo alla nostra pagina Facebook: CO/SO Avigliano Umbro (www.facebook.com/cosoaviglianoumbro). Invitate i vostri amici – è l’appello -, seguite e condividete le nsotre pagine Facebook e Instagram e chiedete l’iscrizione al gruppo WhatsApp al numero 351.9809121 per essere sempre aggiornati sui prodotti disponibili, novità ed offerte».

