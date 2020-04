Cuscini speciali e mascherine per il ‘Santa Maria’

Non si ferma la solidarietà in favore dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni da parte di imprese e privati che anche negli ultimi giorni non hanno fatto mancare il proprio apporto.

Cuscini speciali per la rianimazione

Venerdì pomeriggio Emiliano Pileri, titolare del negozio di abbigliamento Depot, ha donato sei cuscini-gel per posizione prona, utilissimi e necessari alle attività del reparto di rianimazione. Si tratta di particolari dispositivi che aiutano il personale medico e infermieristico nel corretto posizionamento dei pazienti. A ricevere la donazione, Leonardo Fausti della direzione affari generali dell’azienda ospedaliera. Il primario di anestesia/rianimazione – Rita Commissari – ha ringraziato ‘a distanza’ in quanto impegnata nel faticoso lavoro quotidiano di gestione della struttura.

Mascherine

Il giorno precedente la ‘Compagnia Ferroviaria Italiana’ ha donato al nosocomio cento mascherine 3M con filtro, utili per il personale di anestesia/rianimazione, e seicentro mascherine KN95. Presenti anche in questo caso Fausti e la dottoressa Commissari.