Ancora solidarietà per l’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni. Martedì la Treofan Italy ha infatti donato, attraverso il direttore di produzione Fabrizio Rapastella e due suoi colleghi, ben 57 pulsossimetri e 10 sfigmomanometri da braccio. Il materiale è stato ricevuto da Leonardo Fausti dell’ufficio affari generali che ha espresso la gratitudine dell’ospedale per quanto messo in atto dalla Treofan, a beneficio dell’intera collettività.

