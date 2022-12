Dirigenti Comune Terni Pronto un ritorno

di S.F.

La cosa è quantomeno particolare e di certo non accade così spesso. Il Comune di Terni sta per riaccogliere – è ciò che si evince dall’atto approvato – il suo ‘vecchio’ dirigente alle attività finanziarie: si tratta di Claudio Carbone, attivo a palazzo Pierfelici dagli ultimi mesi del 2019 fino al 15 settembre 2020 per via delle dimissioni volontarie. Ora c’è la novità.

Il rientro

Cosa è successo? Carbone, a distanza di due anni dalle dimissioni, lo scorso 23 novembre ha chiesto la ricostituzione del rapporto di lavoro e di conseguenza la riammissione in servizio. Tutto ciò è possibile a livello normativo: chi decide di interrompere il servizio per propria volontà può richiedere all’Ente coinvolto di rientrare entro cinque anni dalla cessazione. Il dirigente ciociaro dunque può farlo. Il Comune ha accolto la richiesta e il motivo è semplice: c’è necessità di integrare l’organico considerando che ci sono due posti dirigenziali vacanti (ci sono diversi incarichi ad interim al momento). Come noto c’è il noto ‘buco’ per lo sviluppo economico, mentre al welfare c’è Donatella Accardo ad interim. L’assunzione di Carbone sarà inserita nel piano di fabbisogno 2023-2025. Nessuna novità da Luca Santoni, non ‘liberato’ da Arpam per prendere il posto di Emanuela Barbon in corso del Popolo.