Dolore e commozione per l’ultimo saluto a Luana e Nico

Monte Santa Maria Tiberina e Città di Castello in lutto per la tragica scomparsa di Luana Ballini e Nico Dolfi, due delle quattro vittime del tragico incidente di San Giustino Umbro nella notte tra venerdì e sabato. Lunedì pomeriggio le due comunità si sono strette intorno ai familiari per il rito funebre nelle chiese di Santa Maria Assunta e Riosecco di Città di Castello.

Lacrime e dolore

Dolore, commozione e ricordi da parte di familiari, amici e conoscenti che hanno partecipato all’ultimo saluto della 17enne Luana e del 22 Nico. Toccante in particolar modo la lettera scritta da uno dei genitori della più giovane vittima dell’incidente e letta da don Adrian nella chiesa di Monte Santa Maria Tiberina. A poca distanza c’è stato anche il ‘viaggio’ finale di Nico: tante lacrime versate da coloro che hanno voluto salutarlo per l’ultima volta. Al momento non sono ancora state fissate le date dei funerali di Natasha Baldacci e Gabriele Marghi.