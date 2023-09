Dup Terni, sicurezza: privati, volontari, integrazione e «centro pericoloso» di sera

di S.F.

La sicurezza a Terni, molto se ne è parlato – tra social, conferenze, interviste e quant’altro – in questi mesi e molto difficilmente scenderà l’attenzione sul tema. Nella bozza di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2023/2025 è chiaro che uno dei passaggi chiave è su questo fronte tra aiuto di volontari,l privati ed un centro ritenuto pericoloso da attraversare in alcune fasce orarie.

Pubblico, privato e centro pericoloso

La storia dei vigilantes Securpool da quasi 900 mila euro ha fatto capire in che direzione si va. Nel Dup – era già emerso nel programma elettorale del sindaco Stefano Bandecchi – viene messo nero su bianco: «Pubblico e privato si fondono per una città protetta e vivibile. Per ottenere rispetto per sé stessi e la propria cultura occorre innanzitutto che vi sia rispetto del principio di reciprocità e certezza dell’applicazione del diritto sul territorio. L’escalation di violenza negli ultimi anni ha reso Terni una città pericolosa in alcuni quartieri, divenuti di frontiera, per non parlare di un centro storico che nelle ore serali e notturne è pericoloso da attraversare». Si passa poi agli obiettivi.

Donne, illuminazione e volontari

Nel documento si legge che palazzo Spada «realizzerà un sistema di videosorveglianza integrato su tutto il territorio mediante accesso a fondi europei e statali con la partecipazione di privati per una città sicura; ci sarà un utilizzo di associazioni di volontari, coordinati dalle forze dell’ordine (il cui organico va potenziato) per garantire sicurezza e vivibilità: le donne si dovranno sentire libere di poter passeggiare e le famiglie potranno riassaporare il gusto dei percorsi cittadini. Si investirà anche nel potenziamento e in una efficiente manutenzione dell’illuminazione pubblica, privilegiando tecnologie alimentate da fonti energetiche rinnovabili». L’ultima parte è invece sull’integrazione.

Immigrati e barriera

Su questo versante il Comune spiega che «l’integrazione è elemento essenziale della sicurezza. L’amministrazione faciliterà l’integrazione degli immigrati residenti proponendo soluzioni di alloggio e lavoro tramite un potenziamento delle strutture esistenti: sportello immigrati; orientamento al lavoro degli immigrati regolari in collaborazione con le coop sociali e anche con progetti tesi ai servizi di manutenzione cittadina, partendo dal presupposto essenziale che Terni diverrà una città ospitale per chi vuole lavorare, crearsi una famiglia e partecipare alla vita sociale. Nel contempo – la conclusione – ci sarà una ferma barriera nei confronti di chi continua a vedere in Terni una città dove si può delinquere e nel contempo sfruttare – senza fini di integrazione e crescita sociale – le risorse del welfare». Tra le aggiunte rispetto al Dup 2023/2025 dell’esecutivo Latini c’è chiaramente «l’avvio, in via sperimentale, di un progetto dell’università degli studi Niccolò Cusano consistente nello svolgimento di una attività di ricerca finalizzata ad analizzare l’impatto sulla sicurezza urbana e sull’ordine pubblico, attraverso iniziative di partecipazione da parte di terzi alla tutela dei beni e degli spazi pubblici». I vigilantes Securpool. Nel Dup ci sono anche cenni all’obiettivo 60 assunzioni a tempo indeterminato per la polizia Locale nel prossimo anno e le 9 a tempo indeterminato per il progetto ‘sicurezza e legalità’: in quest’ultimo caso, come noto, la procedura non è andata proprio a buon fine con soli due agenti (graduatoria 2022) che hanno detto sì.