Futsal Ternana in A2: «Orgoglio per tutti». Con appello alla città

«Avete mostrato un grande senso di appartenenza, grazie. Il risultato ottenuto è un orgoglio non solo per voi, ma per l’intera città». Queste – in sintesi – le parole rivolte alla Generali Futsal Ternana lunedì mattina a palazzo Spada da parte del vicesindaco Riccardo Corridore, dell’assessore allo sport Marco Schenardi e del delegato provinciale del Coni Fabio Moscatelli: per loro un gagliardetto di riconoscimento per la promozione in A2 ottenuta di recente ai playoff. «Ma non avete una donna in organigramma», uno degli appunti scherzosi – ma non troppo – dell’ex rossoverde. «Bello vedervi felici ripensando a tutto ciò che è accaduto», ha aggiunto Moscatelli. Emozione per il presidente Luca Palombi e l’allenatore Federico Pellegrini: «Sarà un tassello di un mosaico che, sette amici nel 2018, si sono promessi di realizzare». Con tanto di appello del numero uno del gruppo: «La comunità intera sia vicina alle associazioni sportive».

LA FESTA PER LA PROMOZIONE IN A2