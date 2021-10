Il venerdì nero del traffico a Perugia

Articolo in aggiornamento

di P.C.

Le foto del camion in bilico sulla superstrada di Perugia hanno destato scalpore e sgomento. Per fortuna nessuno si è fatto male, ma se non ci siamo trovati a commentare l’ennesima tragedia sulle strade umbre è solo frutto di una fortunata casualità. Resta invece – in tutta la sua gravità – la sensazione di precarietà che si vive nel capoluogo ogniqualvolta cade un po’ di pioggia. Nella giornata di venerdì è bastata una normale giornata piovosa di inizio autunno per trasformare le strade perugine in un infernale groviglio di auto. E meno male che piove poco, verrebbe da dire…

Quattro incidenti, code chilometriche

Non solo l’incidente autonomo di Ponte San Giovanni, con il camion finito fuori strada a Balanzano e il conseguente blocco per ore del raccordo Perugia-Bettolle, dell’innesto della E45 e di tutte le strade secondarie di ingresso nel capoluogo. Nel pomeriggio, con la pioggia da considerare ‘concausa’, incidenti gravi a Pian di Massiano, in via dell’Ingegneria (sei feriti), all’altezza di Deruta, sulla E45 (4 feriti, di cui due bambini, con il papà grave, inizialmente in codice rosso) e nella zona di Ferriera. Da segnalare inoltre due evergreen delle giornate perugine: un mezzo pesante bloccato sul Bulagaio, un camion dei vigili del fuoco bloccato su corso Cavour e il solito bus bloccato in centro: in questi ultimi casi, più che gli incidenti, c’entrano le soste selvagge. Ma tutto contribuisce a paralizzare il traffico della conurbazione cittadina. E parliamo di Perugia, non di una metropoli. Evidentemente c’è qualcosa che non va.