Imprenditore di San Giustino come Checco Zalone in ‘Tolo Tolo’

di Giovanni Cardarello

Nel gennaio del 2020 le sale cinematografiche italiane vengono letteralmente invase dal quinto film di Checco Zalone, il primo da regista, dal titolo ‘Tolo Tolo’. Il film narra la vicenda di Pierfrancesco, un imprenditore pugliese che, travolto dai debiti, scappa in Africa dove simula la propria morte confidando nel fatto che in patria vengano estinte le pendenze. Alla fine della fiera, però, il protagonista viene, suo malgrado, rispedito in Italia nell’ambito di un viaggio di persone migranti. ‘Tolo Tolo’ avrà un grande successo di pubblico, è il 28° film al mondo come maggior incasso, ma il percorso nelle sale cinematografiche sarà bruscamente interrotto dall’esordio della pandemia da Covid-19. Ma le vicende di Pierfrancesco, evidentemente, hanno colpito l’immaginario collettivo tanto che nel gennaio del 2021 un imprenditore umbro, di San Giustino per la precisione, Davide Pecorelli di 49 anni, imita in parte il percorso. E le conseguenze non saranno piacevoli.

Pecorelli, imprenditore nel ramo beauty ed ex arbitro AIA della sezione di Arezzo, infatti, organizza quello che solo in apparenza è il ‘delitto perfetto’. Verosimilmente per problemi economici, come riporta Umbria TV sul proprio sito web, si reca in Albania dove prende un’auto a noleggio, una Skoda Fabia. Pochi giorni dopo l’auto viene ritrovata carbonizzata con all’interno resti di ossa umane ed effetti personali dell’imprenditore umbro. L’obiettivo di Pecorelli – secondo gli inquirenti che vengono a capo della messa in scena – era quello di simulare il proprio decesso e sparire dalla circolazione per rifarsi una ‘verginità’.

Ma l’imprenditore umbro probabilmente sbaglia i propri calcoli e pochi mesi dopo ricompare in Italia, presso l’isola di Gorgona al largo di Livorno, a bordo di un gommone, spacciandosi come naufrago di un viaggio della speranza sulle onde del Mediterraneo. Al contrario di Checco Zalone, non viene accolto delle autorità ma da un procedimento giudiziario, con tanto di arresto provvisorio, che in questi giorni è arrivato a maturazione. Sempre secondo quanto riferisce Umbria TV, infatti, Pecorelli è stato condannato a 4 anni del tribunale di Pukë, centro albanese di 11 mila abitanti situato nella prefettura di Scutari, nella parte settentrionale del Paese. La condanna è in ordine alle accuse di incendio doloso, di danni alla proprietà privata, di violazione dei confini nazionali dell’Albania da clandestino nonché per ostacolo alle indagini. Lo stesso Pecorelli è stato invece assolto dalle accuse di vilipendio di cadavere e di truffa. A valle della condanna lo Stato albanese ha chiesto l’estradizione. L’udienza del caso è fissata dalla Corte di appello di Perugia per fine maggio dove Davide Pecorelli sarà difeso dai legali Massimo Brazzi e Andrea Castori.

