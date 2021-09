«Altro che Medugorje, Pecorelli era in giro per spiagge e locali»

Scoop della tv albanese TopChannel che ha pubblicato immagini di Davide Pecorelli, l’imprenditore umbro dato per morto per lunghi mesi e poi ricomparso – vivo – a bordo di un gommone al largo della costa toscana, mentre se la spassa in Albania. I capelli sono gli stessi con cui si è presentato lunedì ai magistrati di Perugia, lunghi e ‘mesciati’.

Un’estate al mare

Dall’altra sponda dell’Adriatico, così, arrivano versioni che sembrano sconfessare quella che l’imprenditore tifernate ha raccontato ai giornali italiani all’uscita della procura della Repubblica di Perugia («Ero a Medugorje») e raccontano di un’estate passata in un appartamento sul lungomare di Valona, fra giornate al mare, locali e partite di calcetto. Insomma, quello che molti sognano.

Il tesoro di Montecristo

Sempre secondo il sito albanese, si faceva chiamare ‘Cristiano’ e raccontava di voler scrivere un libro sul Conte di Montecristo. E proprio al largo dell’isola toscana è stato trovato venerdì scorso, in panne col gommone, con mappe, pale e piccone. Dice che cercava il tesoro del Conte. Un tesoro, intanto, poteva arrivare dalla polizza sulla vita che, stando a quanto scrive Il Corriere dell’Umbria, aveva sottoscritto un anno fa, pochi mesi prima che la sua auto fosse ritrovata in fiamme con all’interno ossa umane trafugate in un cimitero, motivo per cui è sotto inchiesta anche in Albania (già intercettato un possibile complice), oltre che a Grosseto dove lo accusano di falsità materiale e sostituzione di persona per il documento falso che aveva addosso.