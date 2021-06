Jazzit Fest, Collescipoli ‘borgo delle arti’ con residenze artistiche

«Torna stabilmente in Umbria, a Collescipoli, per raggiungere un obiettivo più ambizioso dell’evento: un’idea progettuale a cui abbiamo dato il nome di ‘Civitates Collescipoli 2030’. E ciò significa attivare un processo di trasformazione sociale ed economica di Collescipoli in un ‘Borgo delle Arti’ e in un modello europeo di sviluppo locale sostenibile». A parlare è il direttore artistico dell’evento Luciano Vanni – nonché fondatore di Civitates – ed il riferimento è al Jazzit Fest che, dopo diverse edizioni itineranti, torna nel borgo ternano da venerdì 25 a domenica 27 giugno con protagonisti due musicisti, due fotografi, tre tecnici video, un tecnico audio e un direttore tecnico.

Cosa è previsto: residenze artistiche



Il Jazzit Fest – nato nel 2013 – nel nuovo corso punterà alle prime residenze artistiche di comunità. Lo farà con Giuseppe Bassi, Pasquale Innarella (musicisti), Adriana Tuzzo, Francesco Truono (fotografi), Claudio Pantaleone, Riccardo Romagnoli, Gianmarco Carucci (tecnici video), Fabrizio Salvatore (tecnico audio) e Massimiliano Marangoni, il direttore tecnico. Ma cosa vuol dire in sostanza? Le abitazioni di Collescipoli ed i suoi palazzi storici diventeranno «luoghi di sperimentazione artistica per accogliere l’attività dei musicisti». Verranno allestiti uno studio di registrazione ed una sala prova. Tuttavia non sono previsti concerti aperti al pubblico ma registrazioni discografiche, live streaming trasmessi sui social, una sequenza di performance estemporanee e ‘house concert’ dedicate alla comunità accogliente. In più laboratori di musica gratuiti per la fascia 0-16 con l’obiettivo di promuovere l’educazione ai suoni ed alla creatività. I partner di Jazzit Fest sono Alfa Music, Thalia e Civitates srl di Roma, Musica Ribelle di Napoli, la pro loco di Collescipoli, Jazzit e il turismo culturale di Terni e il Distretto integrato turistico.

Il cambiamento, la relazione virtuosa e il 2022



Un cambio di passo deciso rispetto al passato: «Non più un singolo evento estivo (con centinaia di musicisti e migliaia di spettatori), ma un programma di residenze artistiche diluite nel corso dell’anno per favorire una relazione virtuosa tra musicisti, creativi e comunità locale», viene evidenziato dagli organizzatori. Il tutto per identificare Collescipoli a livello nazionale come un ‘borgo delle arti’ che ritrovi «una sua nuova identità sociale, economica e turistica nella relazione con la musica, le arti e la creatività». Dal 2022 c’è la volontà di accogliere anche poeti, pittori, scultori, architetti, registi, designer e, in generale, tutti coloro che sono coinvolti in questo ambito». Tra gli obiettivi c’è sollecitare la comunità locale e di Terni in un processo di ‘accensione civica’ per ispirare e guidare gli artisti alla scoperta del territorio.

La cittadinanza attiva

I residenti di Collescipoli diventano dunque il fulcro dell’iniziativa: «Gli abitanti – il messaggio – sono invitati a sottoscrivere un impegno di volontariato attraverso la costituzione di un ‘capitale civico’ e sono guidati a sperimentare un’esperienza di cittadinanza attiva e a un rinnovato sentimento di comunità mettendo a disposizione, in modo spontaneo, un capitale di accoglienza, beni, competenze, risorse, spazi e tempo». Un’esperienza di turismo culturale nel borgo con lo stimolo a diventare guide locali per far conoscere «il bello, il buono e il giusto del territorio attraverso la loro testimonianza diretta». Jazzit Fest è stato presentato venerdì sera in una conferenza stampa che ha coinvolto – oltre a Vanni – il vicesindaco Andrea Giuli, il presidente della pro loco di Collescipoli Roberto Laurenzi e il capogruppo M5S Federico Pasculli. Il secondo step – ulteriori residenze artistiche – è in programma dal 3 al 5 settembre.