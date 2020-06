Serie C, via libera a playoff e playout

Tutto come da previsione senza particolari sorprese. Monza, Vicenza e Reggina sono promosse in serie B, le ultime dei tre raggruppamenti scendono tra i dilettanti e per la restante promozione spazio ai playoff: questo l’esito odierno del consiglio federale Figc in merito alla serie C. Si resta in attesa di conoscere la data e la location – Cesena e Reggio nell’Emilia in pole – della finale di coppa Italia tra la Ternana e la Juventus under 23 che, salvo sorprese, dovrebbe tenersi tra il 25 e il 28 giugno. A stretto giro è prevista la comunicazione ufficiale di Figc e Lega Pro.

