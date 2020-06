Ternana-Juventus il 28. Playoff dal 5 luglio

Tutto come da previsione senza particolari sorprese. Monza, Vicenza e Reggina sono promosse in serie B, le ultime dei tre raggruppamenti – Gozzano, Rimini e Rieti – scendono tra i dilettanti e per la restante promozione spazio ai playoff a partire dal 5 luglio: questo l’esito odierno del consiglio federale Figc in merito alla serie C. La finale di coppa Italia tra Ternana e la Juventus under 23 si giocherà domenica 28 giugno con Cesena in pole per ospitare l’evento. Di conseguenza il Gubbio è salvo e nella prossima stagione giocherà ancora nella terza serie italiana.

La comunicazione della Figc

Nel pomeriggio di lunedì l’ufficialità: «Il campionato di Lega Pro non viene riavviato secondo il calendario ordinario. Il consiglio federale ha deliberato, con voto favorevole di tutti i consiglieri e l’astensione dei rappresentanti degli atleti e del presidente della Lega B Balata, che l’esito del campionato verrà individuato utilizzando la classifica finale dei tre gironi di Lega Pro definita in base alla classifica di ciascun girone come cristallizzatasi alla data di sospensione del campionato con l’utilizzo dei criteri correttivi di cui all’allegato 1, e, ove possibile, attraverso lo svolgimento di play – off e play – out come di seguito disciplinati. Promozioni: le squadre classificate al primo posto di ciascun girone sono promosse direttamente in serie B; inoltre, è promossa in Serie B come quarta squadra la vincitrice dei play-off.

Playoff classici e coppa Italia

Si entra nel dettaglio: «I play-off verranno disputati – spiega la Figc – a decorrere dal 5 luglio 2020 dalle 27 squadre che alla data della sospensione del campionato, si sono classificate dal secondo al decimo posto dei tre gironi in base alla classifica e dalla vincitrice della coppa Italia, la cui finale si svolgerà in data 28 giugno 2020. Nel caso in cui la squadra vincitrice della coppa Italia si sia classificata tra le prime dieci del girone, ai play-off avrà accesso la squadra classificatasi all’undicesimo posto del girone in cui milita la squadra vincitrice della coppa Italia. Nel caso in cui, non fosse possibile riavviare il campionato con la disputa dei play-off, è promossa in serie B come quarta squadra la migliore classificata dei tre gironi secondo la classifica di cui all’allegato 2. Nel caso in cui i play-off dovessero avere inizio ma essere sospesi e, pertanto, non fosse possibile concludere gli stessi entro il 20 agosto 2020, è promossa in Serie B come quarta squadra la migliore classificata dei tre gironi secondo la classifica di cui all’allegato 2 tra le squadre ancora in lizza nei play-off». C’è magari chi non vorrà partecipare per motivi economico o di altro genere: «Alle società della Lega Pro che decideranno di non prendere parte ai play-off o ai play–out dandone comunicazione nei termini previsti dal regolamento, verrà inflitta esclusivamente la sanzione della perdita della gara non disputata».