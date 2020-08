Primo test Ternana: 2-4 a Teramo

Primo test con poker per la nuova Ternana di Cristiano Lucarelli, impegnata sabato pomeriggio al ‘Bonolis’ di Teramo. I rossoverdi tornano dall’Abruzzo con una vittoria in rimonta per 4-2 grazie alle marcature di Daniele Vantaggiato e Anthony Partipilo, più l’autorete di Tentardini. Una gara per provare i meccanisi dello schieramento tattico che l’ex Catania ha intenzione di sviluppare, il 4-2-3-1. Prossima amichevole a Sarnano il 5 settembre contro la Salernitana.

LUCARELLI, IL MESSAGGIO PER FALLETTI E LA STIMA PER VANTAGGIATO

Primo tempo, Vantaggiato finalizza



I biancorossi partono meglio – occasione Bombagi neutralizzata da Iannarilli – e al quarto d’ora passano con una buona conclusione di Costa Ferreira – la palla termina sotto l’incrocio dei pali – che non lascia scampo al portiere ciociaro. Poi si scatena Vantaggiato, già pericoloso in un’occasione precedente: nel giro di cinque minuti la punta brindisina ribalta il punteggio grazie al lavoro di Torromino prima e Defendi – Valentini respinge la conclusione, sul prosieguo dell’azione non può nulla – poi. Rossoverdi pimpanti in questa fase e, dopo la chance fallita da Martignano, è Partipilo – servito da Furlan – a battere ancora il portiere dei padroni di casa per l’1-3 con il quale si va al riposo.

«NO RIVOLUZIONE, MA MIGLIORAMENTO»

Cambi e poker

Nella ripresa girandola di cambi – spazio per Vitali, Argento, Niosi, Diakité, Parodi, Damian, Nesta, Onesti, Boateng e Ferrante -, ritmi inevitabilmente più bassi e distanze che rimangono invariate. Il Teramo accorcia temporaneamente al 57′ con Cianci, abile a superare Iannarilli in diagonale, quindi ci pensa Tentardini a deviare nella propria porta un traversone dalla destra di Nesta. Ultime sostituzioni e 2-4 conclusivo.

Tabellino

Teramo (4-3-3): Valentini, Diakité, Di Matteo, Cristini, Soprano, Viero, Costa Ferreira, Arrigoni (c), Pinzauti, Martignano, Bombagi. A disposizione: Lewandowski, Tentardini, Minelli, Lašík, Iotti, Ilari, Santoro, Cappa, Birligea, Piacentini, Mungo, Cianci. Allenatore: Massimo Paci.

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli (76′ Vitali); Defendi (c, 68′ Argento), Suagher, Sini (81′ Niosi), Mammarella (49′ Diakité); Paghera (60′ Parodi), Salzano (49′ Damian); Furlan (65′ Nesta), Partipilo (76′ Onesti), Torromino (72′ Boateng); Vantaggiato (52′ Ferrante). A disposizione: Marinaro. Allenatore: Cristiano Lucarelli.

Arbitro: Tommaso Zamagni di Cesena

Reti: 15′ Costa Ferreira, 57′ Cianci (T); 22′ e 27′ Vantaggiato, 40′ Partipilo, 76′ Tentardini a. (T)