Falletti, 2° vita da Fera. Coppa Italia, c’è Ternana-Albinoleffe

Montevideo-Roma, reunion con il responsabile della comunicazione Lorenzo Modestino e rientro in città alle 14.15 con arrivo all’hotel Garden, dove resterà in isolamento fiduciario per i prossimi quattro giorni. La Ternana, in attesa del ‘giro’ di test-tamponi per l’effettiva unione al gruppo rossoverde e la successiva ufficializzazione, riabbraccia César Falletti: la squadra 2020-2021 sarà costruita intorno alla sua figura, pur – concetto più volte espresso da Cristiano Lucarelli – senza caricarlo di eccessive responsabilità. Intanto si conosce il primo avversario ufficiale della stagione.

La coppa Italia, Nesta e Peralta



Alle 15, in via Rosellii a Milano, si è svolto il sorteggio degli accoppiamenti. Le ‘Fere’ esordiranno nel primo turno eliminatorio mercoledì 23 settembre contro l’Albinoleffe – Lega Pro, girone A – allo stadio ‘Liberati’: in caso di passaggio del turno ci sarà il confronto – 30 settembre – con la Virtus Entella, formazione militante in serie B. Intanto la società di via della Bardesca sta per chiudere la pratica Diego Peralta dal Novara e ha ceduto in prestito al Lecco Gian Marco Nesta. f