La Ternana sparisce nella gara che conta: 3-0 del Bari e Fere in C

di Gianni Giardinieri

Niente da fare per la Ternana: la gara di ritorno del play out, persa malamente contro un Bari coraggioso, sancisce la retrocessione delle Fere in serie C. La discesa all’inferno, in una categoria dalla quale diventa complicatissimo risalire, si concretizza dopo una gara giocata senza mordente e con paura dai ragazzi di mister Breda, incapaci invece di replicare la buona prestazione fornita sette giorni fa. Se allora l’aggressione alta dei rossoverdi era stata la chiave di un pareggio strameritato, accompagnata anche ad una sfrontatezza dettata dalla gioventù, il ritorno si è invece rivelato una ‘Caporetto’ per i rossoverdi, troppo timorosi e mai capaci di ribaltare il palleggio dei galletti.

Primo tempo

Di fronte ad un ‘Libero Liberati’ sold out (da brividi l’atmosfera creatasi con il pubblico delle grandi occasioni) mister Breda decide di riproporre senza alcuna modifica la formazione scesa in campo nella gara di andata del play out. In porta Iannarilli, Casasola e Lucchesi ai lati di Dalle Mura nei tre di difesa, Favasuli e Carboni esterni di centrocampo, mediana a tre con Luperini assaltatore, Amatucci mente pensante e Faticanti ad interdire. Pereiro e Di Stefano in attacco. Mister Federico Giampaolo invece decide di stravolgere la sua squadra, con un cambio modulo radicale: 3-5-2 invece della consueta difesa a quattro. La scelta è di mettersi a ‘specchio’, forse dettata dalla volontà di sorprendere tatticamente la Ternana. Di certo, con gli schieramenti speculari i duelli individuali la faranno da padroni. Dopo venti secondi Maiello da fuori area calcia al volo di poco alto. L’inizio è quello dell’andata di Bari. La risposta della Ternana arriva al 4′ con un’azione insistita conclusa da Carboni e deviazione in angolo di Pissardo. Al 10′ Iannarilli di piede devia in angolo un sinistro potente di Ricci. Al 18′ Amatucci prova il tiro dalla lunga distanza ma la palla termina a lato. Occasionissima Ternana al 25′: velo micidiale di Pereiro per Favasuli che sterza verso il centro e fa partire un potente sinistro che termina di poco a lato. Al 30′ è il Bari ad arrivare vicinissimo al gol: Sibilli mette in mezzo un cross velenoso che attraversa tutta l’area senza che nessuno riesca ad intercettarlo. La palla termina di poco a lato con Iannarilli probabilmente battuto. Al 33′ una palla vagante mette uno contro uno Di Stefano e Di Cesare: il centrale del Bari stende l’attaccante rossoverde e si becca il giallo. Il Bari al 46′, da calcio d’angolo, trova il gol: Di Cesare, in mezza rovesciata, fa partire una bordata imprendibile per Iannarilli. Indubbiamente un grande gol.

Secondo tempo

La ripresa si apre con il cambio Raimondo per Faticanti. L’intenzione è quella di aumentare il potenziale offensivo delle Fere. Di Stefano si piazza mezzala sinistra mentre Pereiro resta vicino a Raimondo. Al 51′ il Bari raddoppia con Ricci, che trova il gol dopo una palla lavorata in area da Benali. Il terzo gol del Bari arriva al 64′ con Sibilli, che gira in area una palla sporca buttata in avanti da Dorval. L’attaccante barese si ritrova praticamente solo e conclude in gol con un rasoterra piuttosto semplice. Le Fere non ci sono più e il Bari sfiora anche il quarto gol con Nasti un minuro dopo: il centravanti conclude alto a tu per tu con Iannarilli. Il finale è praticamente soltanto una lunga attesa verso il triplice fischio, con i rossoverdi che si sciolgono definitivamente lasciando al Bari anche qualche possibilità per arrotondare ancora di più il punteggio.

Tabellino

Ternana (3-5-2): Iannarilli, Casasola (Cap), Dalle Mura, Lucchesi, Favasuli, Luperini, Amatucci, Faticanti, Carboni, Pereiro, Di Stefano. All.: Roberto Breda

Bari (3-5-2): Pissardo, Pucino, Di Cesare (Cap), Vicari, Dorval, Maita, Maiello, Benali, Ricci, Sibilli, Nasti. All: Federico Giampaolo

Arbitro: La Penna

Assistenti: Carbone e Giallatini

IV Ufficiale: Manganiello

Var: Irrati

Avar: Meraviglia

Marcatori: 45+1 Di Cesare (B); 51′ Ricci (B); 64′ Sibilli (B)

Ammonizioni: 20′ Maita (B); 21′ Maiello (B); 33′ Di Cesare (B); 44′ Dalle Mura (T); 60′ Nasti (B); 73′ Lucchesi (T); 95′ Dionisi (T)

Espulsioni: 78′ Bellomo (B) dalla panchina

Sostituzioni: 46′ Raimondo per Faticanti (T); 56′ De Boer per Carboni e Lulic per Maiello (B); 77′ Dionisi per Lucchesi (T); 87′ Puscas, Acampora e Martino per Dorval, Maita e Sibilli (B)