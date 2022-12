L’addio a Natasha e Gabriele: dolore a Città di Castello

Un selfie durante una vacanza estiva per immortalare un bacio. Con protagonisti loro, Natasha Baldacci e Gabriele Marghi, la coppia che ha perso la vita nel drammatico incidente lo scorso 3 dicembre a San Giustino insieme a Nico Dolfi e Luana Ballini: c’era la loro foto tra le bare bianche durante l’ultimo saluto a Città di Castello nel pomeriggio di venerdì. Profondo dolore e commozione dell’intera comunità per il ‘viaggio’ conclusivo per i due giovanissimi, strappati alla vita a soli 22 anni. «Dobbiamo avere la capacità di dire che la vita è ancora possibile, il loro amore vivrà», ha detto il parroco don Achille Rossi in un passaggio dell’omelia in una cattedrale gremita. Il rito funebre di Nico e Luana è stato officiato lunedì. Nel contempo prosegue l’indagine della procura di Perugia – omicidio colposo per ora a carico di ignoti – sul tratto di strada del terribile schianto.

