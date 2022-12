L’Umbria dei record, a Natale è ancora più bella e attrattiva

di G.R.

L’Umbria dei colori, dei presepi e dei record. Si potrebbe coniare questa definizione per descrivere la nostra regione che, dopo le restrizioni, torna a splendere nel periodo natalizio e a offrire occasioni a grandi e piccini per vivere appieno questo periodo di festa. A rimanerne incantata è anche la travel vlogger Jessica Mammoli: «Partiamo dalle luci, quelle sono stupende in ogni centro cittadino da Perugia a Terni, passando per Assisi, Gubbio e Foligno».

I record del mondo

L’Umbria detiene quattro record a tema natale. «Il primo è l’albero di Gubbio, che è il più grande del Mondo – ci illustra Mammoli – quest’anno ha anche un tocco di magia in più nelle sue luminarie. Poi c’è la stella cometa più grande del mondo a Miranda, un borghetto nel comune di Terni. Il terzo è l’albero sull’acqua più grande del mondo e si trova a Castiglione del Lago. Novità è l’albero di ceramica di Deruta alto undici metri, iniziativa che finalmente rende omaggio alla cittadina perugina anche a Natale». Da anni tantissimi turisti umbri, ma anche di regioni limitrofe, raggiungono queste location per ammirare la loro bellezza. Vengono quindi affiancate attività secondarie: «A Gubbio per esempio ci sono i mercatini, il trenino e l’arrivo di Babbo Natale. A gennaio vengono anche realizzati laboratori di biscotti per Natale».

I presepi

Una moltitudine in quantità e varietà anche per quanto riguarda la categoria dei presepi. Ovunque tu voglia andare probabilmente ne troverai uno pronto a stupirti: «Il borgo di Rasiglia si trasforma in un presepe vivente di statue, a Ripa c’è quello del mondo contadino, a Bettona si rievoca la natività con oltre 150 figuranti e la rappresentazione degli antichi mestieri. C’è poi Piediluco con il suo presepe galleggiante sul lago mentre a Massa Martana si trova il presepe di ghiaccio più grande d’Italia che misura 13 metri quadrati». Attesi anche molti turisti: «Per me il Natale è sempre stato anche viaggiare per evitare di rimanere solo seduti a tavola a mangiare e poter godere di un momento magico. Quest’anno molti saranno attratti anche dal capodanno della Rai e le tante attrazioni presenti nella nostra regione potrebbero essere un motivo per passare più giorni in Umbria».